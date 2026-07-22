FT: Министр образования Британии Люси Пауэлл соврала о своем поступлении в Оксфорд

Министр образования Великобритании Люси Пауэлл соврала о своем поступлении в Оксфордский университет в 1993 году. Об этом пишет Financial Times (FT).

В 2025 году Пауэлл дала интервью BBC. В тот момент она участвовала в выборах заместителя главы правящей Лейбористской партии. Политик рассказала, что была единственной выпускницей старшей школы Савериан-колледж, поступившей в Оксфорд. Всего в тот год в школе было около двух тысяч выпускников.

Журналисты FT пообщались с бывшими одноклассниками Пауэлл и выяснили, что еще не менее трех выпускников Савериан-колледжа в 1993 году прошли в Оксфордский университет.

Сама же Пауэлл спустя год обучения перевелась в Королевский колледж Лондона. По словам министра, это связано с тем, что, учась в Оксфорде, она чувствовала себя как «рыба, выброшенная на берег», поскольку до престижного вуза училась в простой общеобразовательной школе.

Ранее Великобритании предрекли продолжение «антироссийской истерии» с новым премьером. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что взгляды нового главы британского правительства Эндрю Бернема пока мало известны, однако не стоит питать иллюзий на его счет.