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22:09, 22 июля 2026 (обновлено: 22:12, 22 июля 2026)Мир

Министр образования Британии соврала о поступлении в Оксфорд

FT: Министр образования Британии Люси Пауэлл соврала о своем поступлении в Оксфорд
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Министр образования Великобритании Люси Пауэлл соврала о своем поступлении в Оксфордский университет в 1993 году. Об этом пишет Financial Times (FT).

В 2025 году Пауэлл дала интервью BBC. В тот момент она участвовала в выборах заместителя главы правящей Лейбористской партии. Политик рассказала, что была единственной выпускницей старшей школы Савериан-колледж, поступившей в Оксфорд. Всего в тот год в школе было около двух тысяч выпускников.

Журналисты FT пообщались с бывшими одноклассниками Пауэлл и выяснили, что еще не менее трех выпускников Савериан-колледжа в 1993 году прошли в Оксфордский университет.

Сама же Пауэлл спустя год обучения перевелась в Королевский колледж Лондона. По словам министра, это связано с тем, что, учась в Оксфорде, она чувствовала себя как «рыба, выброшенная на берег», поскольку до престижного вуза училась в простой общеобразовательной школе.

Ранее Великобритании предрекли продолжение «антироссийской истерии» с новым премьером. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что взгляды нового главы британского правительства Эндрю Бернема пока мало известны, однако не стоит питать иллюзий на его счет.

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