Военные ГВ «Север» уничтожили дроны-«ждуны» ВСУ на сумском направлении

Российские разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск (ГВ) «Север» обнаружили и уничтожили дроны-«ждуны» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира разведывательного расчета с позывным Следопыт.

Следопыт рассказал, что работа проводилась на линии боевого соприкосновения (ЛБС), где противник особенно активно использует тактику засад с помощью дронов.

«Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп, отслеживали любые изменения в ландшафте. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — пояснил Следопыт.

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