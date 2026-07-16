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08:38, 16 июля 2026Бывший СССР

Российские военные уничтожили «ждунов» ВСУ

Военные ГВ «Север» уничтожили дроны-«ждуны» ВСУ на сумском направлении
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск (ГВ) «Север» обнаружили и уничтожили дроны-«ждуны» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира разведывательного расчета с позывным Следопыт.

Следопыт рассказал, что работа проводилась на линии боевого соприкосновения (ЛБС), где противник особенно активно использует тактику засад с помощью дронов.

«Мы проводили плановое патрулирование дорог и троп, отслеживали любые изменения в ландшафте. Работали аккуратно: сбросами ВОГ с разведывательного дрона поразили аппараты прямыми попаданиями, не дав им активироваться», — пояснил Следопыт.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России ударили по портам в Одессе и Одесской области, а также нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву.

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