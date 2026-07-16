Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:18, 16 июля 2026Бывший СССР

Российские баллистические ракеты ударили по Киеву

Shot: Баллистические ракеты России бьют по военным объектам в Киеве
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Telegram-канал Shot

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 16 июля наносят удары баллистическими ракетами по военным и инфраструктурным объектам в Киеве. Кадрами мощных взрывов в украинской столице поделился Telegram-канал Shot.

Сообщается, что на видео яркие вспышки и зарево от пожара в районе Дарницкой ТЭЦ.

До этого мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о попадании российских ракет в складские помещения в Святошинском районе, а также падении обломков ракеты на территории нежилых построек в Дарницком районе.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по сухогрузам в порту «Черноморск» Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сборная Аргентины вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ-2026. Месси отличился двумя голевыми передачами
    Нудистов выгнали со знаменитого пляжа
    Ученые назвали распространенную причину преждевременных смертей
    Российских дачников предупредили о страшной инфекции
    Россиян предупредили о мошеннической схеме с кредитами
    В Швейцарии выступили с мрачным для Зеленского прогнозом
    Экс-премьер Украины уличил Залужного в связях с англичанами
    Российские баллистические ракеты ударили по Киеву
    Жена Джастина Бибера снялась топлес для модного бренда
    Раскрыты ожидания России от нового генсека ООН
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok