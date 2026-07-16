Российские баллистические ракеты ударили по Киеву

Shot: Баллистические ракеты России бьют по военным объектам в Киеве

Telegram-канал Shot

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 16 июля наносят удары баллистическими ракетами по военным и инфраструктурным объектам в Киеве. Кадрами мощных взрывов в украинской столице поделился Telegram-канал Shot.

Сообщается, что на видео яркие вспышки и зарево от пожара в районе Дарницкой ТЭЦ.

До этого мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о попадании российских ракет в складские помещения в Святошинском районе, а также падении обломков ракеты на территории нежилых построек в Дарницком районе.

Ранее российские военные ударили «Геранями» по сухогрузам в порту «Черноморск» Одесской области и украинским кораблям в Днепро-Бугском порту в Галицыново Николаевской области.