Турция предоставит Украине гарантии безопасности на море

Фидан: Турция предоставит военно-морские гарантии безопасности для Украины

Турция возглавит военно-морскую составляющую гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции, его слова передает турецкое издание T24.

«В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую», — заявил Фидан.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Анкара хочет избежать распространения российско-украинского конфликта в воды Черного моря, в связи с чем предоставление военно-морских гарантий безопасности Киеву имеет ключевое значение.

Ранее Фидан призвал Украину поддержать достигнутые в Анкоридже договоренности по урегулированию конфликта. В ходе беседы он также высказал озабоченность ростом ударов по коммерческим судам в Черном море и отметил опасность эскалации конфликта.