Месси рассказал об отношениях с Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал об отношениях с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Слова аргентинца приводит Tribal Football.

«Дружба — это то, что строится годами. У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся лишь на церемониях награждения. Тогда и беседуем друг с другом. Все в порядке, но наши пути не часто пересекаются», — заявил Месси.

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22 января Роналду назвал коллегу из «Барселоны» плохим игроком. Перед одним из матчей испанского чемпионата мальчик, сопровождавший футболиста на поле, сказал португальцу: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…». Нападающий сам решил закончить фразу, добавив: «А Месси — плохой футболист».

С 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — «Золотой мяч». У обоих игроков по пять призов. В текущем сезоне у 30-летнего аргентинца 29 голов в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах, 32-летний португалец забил 20 мячей в 26 играх.

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