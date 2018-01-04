Роналдо усомнился в способности Месси и Роналду быть лучшими

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо заявил, что форварды Криштиану Роналду и Лионель Месси не смогли бы завоевать столько «Золотых мячей», если бы играли в его время. Слова спортсмена приводит Bild.

«Я не хочу приуменьшать достижений Роналду и Месси, но в мое время конкуренция была выше. В следующие годы они по-прежнему будут бороться за титул лучшего игрока мира, но со мной играли Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу и Роналдиньо. Это было поколение, в котором куда труднее стать лучшим», — заявил Роналдо.

В декабре Криштиану Роналду заявил, что еще не рождался игрок, который был бы сильнее его. В ответ на это аргентинец Диего Марадона предложил португальцу «перестать прикалываться».

Роналду и Месси завоевывали «Золотой мяч» по пять раз. В последние 10 лет главная индивидуальная награда в мировом футболе доставалась кому-то из них.

На счету Роналдо два титула лучшего игрока мира. Также спортсмен дважды побеждал на мундиале вместе со сборной Бразилии. Он завершил профессиональную карьеру в 2011 году.

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