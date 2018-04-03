Роналду забил через себя Буффону и помог «Реалу» разгромить «Ювентус»

Мадридский «Реал» разгромил туринский «Ювентус» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 3 апреля, в Турине и завершилась со счетом 0:3. Дубль оформил нападающий Криштиану Роналду, еще один мяч забил защитник Марсело. На 64-й минуте Роналду поразил ворота Джанлуиджи Буффона ударом в падении через себя.

В параллельном матче «Бавария» на выезде обыграла «Севилью» со счетом 2:1. В составе мюнхенцев голами отметился Тьяго Алькантара, также свои ворота поразил полузащитник испанцев Хесус Навас. Хозяева ответили голом Пабло Сарабии.

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