Поцелуй Роналду сорвал матч

Fazzer / YouTube

Товарищеский матч между сборными Португалии и Нидерландов был прерван из-за того, что на поле выбежали несколько болельщиков. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Fazzer.

Один из фанатов направился к португальскому форварду Криштиану Роналду, чтобы сделать с ним фотографию. Другой болельщик подбежал к нападающему, обнял его и поцеловал. Затем вмешались стюарды стадиона «Стад де Женев», не дав еще одному фанату добежать до футболиста.

Сборная Португалии проиграла со счетом 0:3.

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