Футболист ПСЖ высморкался и вытер руку о Роналду

Bola Bundar / YouTube

Защитник «Пари Сен-Жермен», бывший игрок каталонской «Барселоны» Дани Алвес высморкался и вытер руку о нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Видео появилось на YouTube-канале Bola Bundar.

Алвес сделал это незаметно, приобняв португальца в одном из игровых эпизодов. По ходу встречи игроки неоднократно вступали в перепалки, в одном моменте Роналду отмахнулся от соперника, но судья не стал его наказывать.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. Мадридцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, выиграв оба матча против ПСЖ.

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