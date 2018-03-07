Определились первые четвертьфиналисты Лиги Чемпионов

Первыми четвертьфиналистами Лиги Чемпионов УЕФА стали мадридский «Реал» и «Ливерпуль». «Пари Сен-Жермен» и «Порту» выбыли из турнира.

На «Парк де Пренс» ПСЖ принимал «Реал Мадрид». Счет во встрече на 51-й минуте открыл полузащитник мадридцев Криштиану Роналду. На 66-й минуте парижане остались в меньшинстве — за разговоры с арбитром вторую желтую карточку получил Марко Верратти. На 71-й минуте нападающий парижан Эдинсон Кавани сравнял счет, но уже спустя 10 минут в составе гостей отличился Карлос Касемиро, установив итоговый счет 2:1 в пользу «Реала» (5:2 по итогам двух встреч).

Матч «Ливерпуля» и «Порту» окончился нулевой ничьей, что, благодаря результату первой встречи (5:0), позволило команде Юргена Клоппа оформить выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Финал Лиги Чемпионов пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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