Неймар попал мячом по голове арбитра и вынудил его остановить матч

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар попал мячом по голове главного арбитра матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Видео появилось на YouTube-канале Match of The Night.

Обслуживавший встречу итальянец Джанлука Рокки схватился за голову, а через некоторое время приостановил матч. Ему понадобилась помощь медиков. После короткой паузы игра продолжилась.

Встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:1. Дубль в составе мадридцев оформил Криштиану Роналду, еще один мяч забил Марсело. Единственный гол ПСЖ в активе Адриена Рабио. Неймар результативными действиями не отметился, но получил желтую карточку на 14-й минуте.

Ответный матч между «Реалом» и ПСЖ пройдет в Париже 6 марта.

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