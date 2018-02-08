Роналдо одобрил покупку Неймара

Бывший нападающий «Реала» Роналдо поделился мнением о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридскую команду. Его слова приводит Marca.

«Неймар — фантастический игрок. Возможно, через несколько лет он будет лучшим футболистом в мире. А "Реалу" нужны лучшие», — сказал 41-летний бразилец.

Роналдо также рассказал о фаворите в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ. «Я посол "Реала", поэтому хочу, чтобы они победили. Но с другой стороны, мне нравится ПСЖ, а Неймар — мой большой друг, которого все любят. Я не разрываюсь — просто надеюсь увидеть классную игру и победу лучшего», — отметил он.

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В конце января сообщалось, что Неймар перейдет в «Реал», если поможет ПСЖ выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2017/2018. До этого президент мадридского клуба Флорентино Перес заявил о желании купить нападающего и готовности включить в возможную сделку форварда Криштиану Роналду, с которым у него испортились отношения.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро. Спортсмен не смог адаптироваться к жизни в Париже и был несчастлив в клубе.

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