Задний ход

О том, что у Неймара, мягко говоря, не все идеально в ПСЖ, говорят и пишут давно. Бразилец сначала скандалил с партнерами, потом жаловался на тренера, а теперь захотел назад — в« Барселону». О жизненных и игровых проблемах 25-летнего футболиста — в материале «Ленты.ру».

Если я вернусь, примете?

Этот вопрос Неймар, если верить испанским СМИ, задал бывшим партнерам по «Барселоне». Он приехал в столицу Каталонии с сыном, чтобы прогуляться по знакомым улицам и встретиться с бывшими товарищами по команде. Самый дорогой футболист мира признался, что в ПСЖ ему тоскливо из-за того, что чемпионат Франции слишком слаб, и ему не с кем там играть. По крайней мере, с клубом «Анже» нападающему соперничать совсем уж неинтересно — он даже симулировал травму, чтобы этого избежать. Спустя полтора дня после того, как Неймар выдумал себе это повреждение, он явился в сборную Бразилии. То есть ради национальной команды нога моментально выздоровела, а вот тащиться на выездной матч с клубом, который ПСЖ и без Неймара без труда разгромил (5:0), не слишком хотелось.

Что ответили Неймару футболисты «Барселоны» на его предложение вернуться, испанские СМИ не сообщают, но точно известно, что как минимум один игрок вряд ли будет этому рад. Защитник Жорди Альба признался, что без бразильца в команде ему стало лучше. С Неймаром Альбе было некомфортно на поле, не хватало пространства, а сейчас он снова начал наслаждаться футболом — эти слова защитника процитировали все свежие испанские газеты.

А ведь несколько месяцев назад Неймар всеми силами пытался вырваться из Каталонии, из тени аргентинца Лионеля Месси, навстречу «Золотым мячам» и новым вершинам. В начале августа эпопея завершилась крупнейшим трансфером в истории мирового футбола: парижане заплатили за суперфорварда 222 миллиона евро.

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Но уже 30 октября появились первые сообщения о том, что Неймар пожалел о переходе в ПСЖ. Писали, что футболист и его близкие не сумели адаптироваться к жизни в Париже. Слышать это было довольно странно, ведь живет бразилец в шикарном пятиэтажном особняке, сутки аренды которого обходятся парижскому клубу в 14 тысяч евро. В доме, расположенном в пригороде Парижа, есть бассейн и несколько террас; к жилью прилагается участок площадью пять тысяч квадратных метров. Учебно-тренировочный центр ПСЖ находится в нескольких километрах от особняка. Трудно представить, как в таких условиях можно к чему-то не адаптироваться. Но, оказывается, для бразильцев ничего невозможного нет.

Помимо «Барселоны» Неймаром интересуется мадридский «Реал». Капитан команды Серхио Рамос сказал, что хотел бы видеть игрока в клубе, и предположил, что из ПСЖ это сделать легче, чем из стана главного соперника сливочных. Поверить в такой трансфер легко, ведь в недавнем прошлом подобный путь проделали Роналдо и Луиш Фигу. Легендарный Зубастик еще и «Интер» на «Милан» сменил, и почти никто его за это не критикует.

Неймар и Унаи Эмери Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Утомленный боссом

Еще одна причина недовольства Неймара условиями в ПСЖ — главный тренер парижан. Испанец Унаи Эмери, которого в 2012 году Артем Дзюба назвал «тренеришкой», слишком долго проводит видеоразбор матчей. Звездного футболиста это утомило, о чем он заявил без всякого стеснения. Тренер к нему прислушался и внес изменения в тренировочный процесс. Есть мнение, что он проявил слабохарактерность. Возможно, так подумали и руководители клуба — во всяком случае, после этого эпизода появилась информация о том, что боссы ПСЖ вступили в переговоры с главным тренером лондонского «Челси» Антонио Конте.

Этому конфликту предшествовал другой. В октябре обиженный Неймар покинул тренировочное поле и со всей силы ударил мячом об стену. Причиной срыва бразильца стало то, что Эмери не разрешил ему провести полноценное занятие — отправил Неймара в числе других игроков на массаж, чтобы они быстрее восстановились после матча Лиги чемпионов с брюссельским «Андерлехтом».

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По информации L'Equipe, отношения Неймара и Эмери действительно далеки от идеальных. Утверждается, что игрок не поддерживает главного тренера и не считает его высококлассным специалистом. Он часто высказывает Эмери претензии, отказывается выполнять некоторые его требования и не прислушивается к тактическим решениям.

Примечательно, что большинство игроков ПСЖ поддерживает Неймара в конфликте с тренером. «Он ведет себя так, словно он мой старший брат. Для меня здорово, что каждый день рядом со мной такой игрок. Неймар действительно великолепен. Мы все в восторге от того, что он в клубе. Надеемся, что он хорошо чувствует себя в команде, потому что тогда Неймар будет способен на большие свершения», — признался 18-летний вундеркинд Килиан Мбаппе.

Эдинсон Кавани и Неймар Фото: Anke Waelischmiller / Globallookpress.com

Контракт века

Поведение Неймара выглядит еще более возмутительным, если вспомнить условия его соглашения с ПСЖ. Руководители клуба во главе с 43-летним катарским бизнесменом Нассером Аль-Хелаифи действительно сделали все, чтобы футболисту было комфортно. Он получает около трех миллионов евро в месяц, сто тысяч евро в день, четыре тысячи в час. Столько в футбольном мире не зарабатывает никто, даже играющий за «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, который до недавнего времени считался самым высокооплачиваемым игроком мира. Правда, 33-летний аргентинец отстает всего-то на миллион евро в год.

Помимо бешеных денег есть в контракте Неймара и особые условия. После скандала с Эмери он освобожден от занятий по оборонительной тактике; ему разрешено носить сумку личного бренда, в то время как его партнеры по команде обязаны носить вещи с клубной символикой; на тренировках товарищам Неймара запрещено играть против него жестко, а если это все же произошло — помощь игроку оказывают два личных физиотерапевта, которые работают только на него, вне зависимости от того, что происходит с остальными.

Нетрудно предположить, что при всей крутизне Неймара настолько явным «особым» отношением к бразильцу не могут быть довольны другие игроки клуба. Признаки их раздражения проявлялись уже не раз. В сентябре с бразильцем поссорился Эдинсон Кавани. В одном из матчей чемпионата Франции уругваец взял мяч, чтобы пробить пенальти, но другой парижский бразилец — Дани Алвес — отнял мяч и передал Неймару. Гола, естественно, не было. После матча игроки чуть не подрались в раздевалке.

Алвес постарался их помирить, собрав всю команду в ресторане. Друзьями два латиноамериканца не стали, но с забитыми мячами друг друга теперь поздравляют — обнимаются. На двоих они уже наколотили 28 мячей, и личный счет пока в пользу Кавани — 17:11.