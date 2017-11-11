Спорт
 
Последние новости
Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
Путин дал «пять» президенту Перу
WADA слили новый компромат на россиян
Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми
Популярные новости
WADA слили новый компромат на россиян
Путин дал «пять» президенту Перу
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
ВТБ 24 прекратит существование
Американская учительница вышла на замену и занялась сексом с учениками
Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии
Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери

Задний ход

Неймар получает 100 тысяч евро в день, но все равно хочет сбежать из ПСЖ

Перейти в «Мою Ленту»
Неймар
Неймар
Фото: Marcos Brindicci / Reuters

О том, что у Неймара, мягко говоря, не все идеально в ПСЖ, говорят и пишут давно. Бразилец сначала скандалил с партнерами, потом жаловался на тренера, а теперь захотел назад — в« Барселону». О жизненных и игровых проблемах 25-летнего футболиста — в материале «Ленты.ру».

Если я вернусь, примете?

Этот вопрос Неймар, если верить испанским СМИ, задал бывшим партнерам по «Барселоне». Он приехал в столицу Каталонии с сыном, чтобы прогуляться по знакомым улицам и встретиться с бывшими товарищами по команде. Самый дорогой футболист мира признался, что в ПСЖ ему тоскливо из-за того, что чемпионат Франции слишком слаб, и ему не с кем там играть. По крайней мере, с клубом «Анже» нападающему соперничать совсем уж неинтересно — он даже симулировал травму, чтобы этого избежать. Спустя полтора дня после того, как Неймар выдумал себе это повреждение, он явился в сборную Бразилии. То есть ради национальной команды нога моментально выздоровела, а вот тащиться на выездной матч с клубом, который ПСЖ и без Неймара без труда разгромил (5:0), не слишком хотелось.

Что ответили Неймару футболисты «Барселоны» на его предложение вернуться, испанские СМИ не сообщают, но точно известно, что как минимум один игрок вряд ли будет этому рад. Защитник Жорди Альба признался, что без бразильца в команде ему стало лучше. С Неймаром Альбе было некомфортно на поле, не хватало пространства, а сейчас он снова начал наслаждаться футболом — эти слова защитника процитировали все свежие испанские газеты.

А ведь несколько месяцев назад Неймар всеми силами пытался вырваться из Каталонии, из тени аргентинца Лионеля Месси, навстречу «Золотым мячам» и новым вершинам. В начале августа эпопея завершилась крупнейшим трансфером в истории мирового футбола: парижане заплатили за суперфорварда 222 миллиона евро.

Но уже 30 октября появились первые сообщения о том, что Неймар пожалел о переходе в ПСЖ. Писали, что футболист и его близкие не сумели адаптироваться к жизни в Париже. Слышать это было довольно странно, ведь живет бразилец в шикарном пятиэтажном особняке, сутки аренды которого обходятся парижскому клубу в 14 тысяч евро. В доме, расположенном в пригороде Парижа, есть бассейн и несколько террас; к жилью прилагается участок площадью пять тысяч квадратных метров. Учебно-тренировочный центр ПСЖ находится в нескольких километрах от особняка. Трудно представить, как в таких условиях можно к чему-то не адаптироваться. Но, оказывается, для бразильцев ничего невозможного нет.

Помимо «Барселоны» Неймаром интересуется мадридский «Реал». Капитан команды Серхио Рамос сказал, что хотел бы видеть игрока в клубе, и предположил, что из ПСЖ это сделать легче, чем из стана главного соперника сливочных. Поверить в такой трансфер легко, ведь в недавнем прошлом подобный путь проделали Роналдо и Луиш Фигу. Легендарный Зубастик еще и «Интер» на «Милан» сменил, и почти никто его за это не критикует.

Утомленный боссом

Еще одна причина недовольства Неймара условиями в ПСЖ — главный тренер парижан. Испанец Унаи Эмери, которого в 2012 году Артем Дзюба назвал «тренеришкой», слишком долго проводит видеоразбор матчей. Звездного футболиста это утомило, о чем он заявил без всякого стеснения. Тренер к нему прислушался и внес изменения в тренировочный процесс. Есть мнение, что он проявил слабохарактерность. Возможно, так подумали и руководители клуба — во всяком случае, после этого эпизода появилась информация о том, что боссы ПСЖ вступили в переговоры с главным тренером лондонского «Челси» Антонио Конте.

Этому конфликту предшествовал другой. В октябре обиженный Неймар покинул тренировочное поле и со всей силы ударил мячом об стену. Причиной срыва бразильца стало то, что Эмери не разрешил ему провести полноценное занятие — отправил Неймара в числе других игроков на массаж, чтобы они быстрее восстановились после матча Лиги чемпионов с брюссельским «Андерлехтом».

По информации L'Equipe, отношения Неймара и Эмери действительно далеки от идеальных. Утверждается, что игрок не поддерживает главного тренера и не считает его высококлассным специалистом. Он часто высказывает Эмери претензии, отказывается выполнять некоторые его требования и не прислушивается к тактическим решениям.

Примечательно, что большинство игроков ПСЖ поддерживает Неймара в конфликте с тренером. «Он ведет себя так, словно он мой старший брат. Для меня здорово, что каждый день рядом со мной такой игрок. Неймар действительно великолепен. Мы все в восторге от того, что он в клубе. Надеемся, что он хорошо чувствует себя в команде, потому что тогда Неймар будет способен на большие свершения», — признался 18-летний вундеркинд Килиан Мбаппе.

Контракт века

Поведение Неймара выглядит еще более возмутительным, если вспомнить условия его соглашения с ПСЖ. Руководители клуба во главе с 43-летним катарским бизнесменом Нассером Аль-Хелаифи действительно сделали все, чтобы футболисту было комфортно. Он получает около трех миллионов евро в месяц, сто тысяч евро в день, четыре тысячи в час. Столько в футбольном мире не зарабатывает никто, даже играющий за «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес, который до недавнего времени считался самым высокооплачиваемым игроком мира. Правда, 33-летний аргентинец отстает всего-то на миллион евро в год.

Помимо бешеных денег есть в контракте Неймара и особые условия. После скандала с Эмери он освобожден от занятий по оборонительной тактике; ему разрешено носить сумку личного бренда, в то время как его партнеры по команде обязаны носить вещи с клубной символикой; на тренировках товарищам Неймара запрещено играть против него жестко, а если это все же произошло — помощь игроку оказывают два личных физиотерапевта, которые работают только на него, вне зависимости от того, что происходит с остальными.

Нетрудно предположить, что при всей крутизне Неймара настолько явным «особым» отношением к бразильцу не могут быть довольны другие игроки клуба. Признаки их раздражения проявлялись уже не раз. В сентябре с бразильцем поссорился Эдинсон Кавани. В одном из матчей чемпионата Франции уругваец взял мяч, чтобы пробить пенальти, но другой парижский бразилец — Дани Алвес — отнял мяч и передал Неймару. Гола, естественно, не было. После матча игроки чуть не подрались в раздевалке.

Алвес постарался их помирить, собрав всю команду в ресторане. Друзьями два латиноамериканца не стали, но с забитыми мячами друг друга теперь поздравляют — обнимаются. На двоих они уже наколотили 28 мячей, и личный счет пока в пользу Кавани — 17:11.

Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт00:0310 ноября
Лукас Подольски

«Я не знаю, кто играет за вас сейчас»

Чемпион мира Лукас Подольски — о сборной России, Месси и переходе в «Локомотив»
00:24Сегодня

Валуев посмеялся над нападками Собчак

08:29 8 ноября

Футболист-гей из США завершил карьеру и призвал скрывающихся сделать каминг-аут

01:14Сегодня

Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери

Спорт00:04 1 ноября
Вадим Шипачев (в центре)

Вадик, домой

Поехавшего за миллионами россиянина Шипачева изгнали из НХЛ и вернули на родину
21:3110 ноября

Футболиста наказали за удар фаната в стиле кунг-фу

22:3110 ноября

Емельяненко поучаствует в супертурнире

18:3810 ноября

Семья Шумахера понадеялась на медицинское чудо

Спорт00:08 7 ноября
Виталий Кличко

«Извините, но геи хуже животных»

Звезды спорта пришли во власть, пообещав победить геев и снести хрущевки
15:5231 октября

Футболистам в Китае заплатили по три миллиона евро за выход во вторую лигу

20:1810 ноября

Олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах

16:0910 ноября

Собчак обвинила Мутко в мухлеже с мочой

Россия
Многоэтажный дом рухнул в Ижевске
Из-под завалов доносятся крики
Владимир ПутинСпасибо и до встречи!
Что Путин решил сделать со старыми губернаторами
Депутаты найдут способ защиты России от вмешательства американских СМИ
Полицейский забрал у мужа машину за освобождение пойманной с наркотиками жены
Зидан залез на «Парящий мост» и сфотографировался на фоне Кремля
«Люди перестали видеть в этом нечто кровавое и жестокое»
БДСМ по-русски — это больше чем просто хлыст и латекс
Тусклое золото
Тлен и разруха древнерусских городов
Все материалы
Мир
Хозяева приехали
Пока одни мигранты торгуют наркотиками и собой, другие зарабатывают миллионы
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Митинг против запрета въезда мусульман в СШАНа плову
Сбежавшие в Америку узбеки растят бороды и строят халифат в трущобах
Путин дал «пять» президенту Перу
Джихадисты заявили о подрыве колонны с российскими военными в Сирии
Эрдоган выступил против умеренного ислама
Восьмилетнего американца тяжело ранил карандаш
Все материалы
Бывший СССР
Навоевались: ЛНР готова вернуться в состав Украины
Луганск согласен прекратить борьбу за независимость
«Их истребляли с большой жестокостью»
Почему в бывших советских республиках ненавидят все русское
Бунт на отшибе
С чего начиналась революция в Киеве и на других окраинах Российской империи
Белорусские пограничники задержали двух россиян с украинкой в багажнике
В ЛНР согласились с требованием Украины переименовать республику
Гости веселой киргизской свадьбы разбили машину милиции
Плотницкий выселил министра внутренних дел ЛНР из чужого дома
Все материалы
Экономика
Цепануло
Всего одно слово поднимает людям зарплаты и делает компании дороже
Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда
Ротшильды взялись за «Нафтогаз»
ВТБ 24 прекратит существование
Швеция испугалась остаться без селедки из-за Великобритании
Искусственная реальность
Об эмоциях и домыслах, мешающих журналистике
Гидроэнергетика спасла миллионы жизней
Академик Дружинин о косвенной пользе самой безвредной разновидности энергетики
Все материалы
Силовые структуры
Парни из стали
Окраины Москвы 90-х держала жестокая и циничная банда
С большой дхармой
Тренер по йоге годами завлекал учеников в порносекту
Мара Багдасарян«Если Мара неправа, отец ее наказывает»
Стритрейсерша Багдасарян не считает себя виноватой и хочет вернуть права в суде
Сидящий в подмосковном СИЗО мигрант призвал к джихаду и получил новое дело
Жителя рухнувшего дома в Ижевске обвинили в подрыве здания из ненависти
Полковник Захарченко отказался отдавать государству свои миллиарды
Полковник Захарченко рассказал о накопленных с зарплаты миллиардах рублей
Все материалы
Наука и техника
Навалили пафоса
Американцы победили нацистов с ППШ, а вы и не знали! Обзор Call of Duty: WWII
Наплевать: России «объявили» биологическую войну
Зачем США собирают биоматериалы россиян
Каша в голове
Какие смертоносные паразиты скрываются в мозге человека
США признали космос идеальным местом для войны
Китайское гиперзвуковое оружие попало на видео
Морской огурец спасет россиян от рака
Россию обвинили во всплеске радиации в Европе
Все материалы
Спорт
Лукас Подольски«Я не знаю, кто играет за вас сейчас»
Чемпион мира Лукас Подольски — о сборной России, Месси и переходе в «Локомотив»
Валуев посмеялся над нападками Собчак
Макгрегор ворвался в октагон и набросился на рефери
Футболиста наказали за удар фаната в стиле кунг-фу
Емельяненко поучаствует в супертурнире
Семья Шумахера понадеялась на медицинское чудо
Олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах
Все материалы
Культура
«Детям отвратительно, что они появились из половых органов»
Шведская писательница о традиционной морали и цензуре в детских книгах
Секреты Лос-Анджелеса: Голливуд повернулся к Спейси задом
Обвинения в педофилии, изнасилованиях и эксгибиционизме разрушили карьеру актера
Счастливые усов не наблюдают
Кино недели: от «Убийства в Восточном экспрессе» до «Тетраграмматона»
Луи Си Кей отреагировал на обвинения в домогательствах
Звезда Playboy описала сексуальные домогательства Стивена Сигала
В Сибири создали театр из пельменей и розы из ангусов
Хлоя Севиньи с дубинкой поставила на колени Pussy Riot
Все материалы
Интернет и СМИ
«Либо ты зайцев ***, либо они тебя»
Гнойный унижает Киркорова и рэперов, но получает в обратку
«Я выбираю жить в кайф»
Российских блогеров учат зарабатывать на примере американцев
«Самое вредное — это жизнь. От нее все умирают»
Михаил Задорнов — о женщинах, России и придурках
Изгнанный исламистами из России «Король YouTube» вернулся
Обидчик корреспондента НТВ побил журналиста-«плейбоя» из Перми
Уличенная в связях с Россией американка сравнила США с Матрицей
Авторы вирусной песни про пушистых шмелей выпустили ремейк со студнем
Все материалы
Ценности
Сноубордическая куртка, штаны, шапка, перчатки, маска и рюкзак Quiksilver, сноуборд Lib Tech, крепления Union «Я бы хотел увидеть мир, которым управляют женщины»
Лучший сноубордист мира о страхах, любви и квантовой физике
Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов
До боли в глазах
Это не галлюцинации, а просто модная съемка
Любителям выпить предложили уродливый свитер с карманом под бутылку
Полиэтиленовый пакет за 700 долларов предложили носить вместо платья
Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов
Внедорожник Skoda обзавелся «Золотым рулем»
Все материалы
Путешествия
Кто там шхерится
Россияне рвутся в Карелию помолиться и отведать калитку
Зыбучие пески
Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы
На Багамах обнаружили отель для тучных туристов
Владелец 800 квартир в Лондоне заработал на туристах миллиард рублей
Мэр Венеции назвал прожорливых британцев крохоборами
Для россиян введут безвизовый режим со странами Латинской Америки
TripAdvisor расскажет об изнасилованиях туристов в отелях
Все материалы
Из жизни
Юра, мы все закопали
Советская молодежь мечтала о чудо-таблетках и космосе, но не сложилось
Японись!
Он придумал самые безумные изобретения в мире, но отказывается их продавать
Холодный беспредел
Когда бандитов лишают оружия, они переходят на псов и кислоту
Дрейфовавшая пять месяцев в океане женщина скопила на плавание стриптизом и БДСМ
Британец нашел на пляже кокаин и попытался его продать
Дерзкий вор похитил скульптуру за полмиллиона евро под носом у охраны
«Переезд — моя жертва во имя семьи»
История крымчанки, перебравшейся во Францию
Все материалы
Самые продаваемые машины России
25 самых популярных автомобилей на российском рынке
Отечественные машины, громившие в гонках иномарки
11 автомобилей из СССР, успешно выступавших в автогонках
Озверинотерапия
Первый в России тест самого быстрого кроссовера в мире – Mercedes-AMG GLC 63 S
Самые угоняемые автомобили США
Десять любимых машин американских угонщиков (там много «японцев»)
Самая мощная BMW M3 проехала Нюрбургринг как Porsche Panamera Turbo
Mercedes сделал карбоновый велосипед по цене «Логана»
Универсал Mercedes-AMG E63 S разогнали до 200 км/ч, не прикасаясь к рулю
Все материалы
«Вайнштейн — просто зайка по сравнению с нашими лесбиянками»
Студентка сняла жилье и попала в секс-рабство
Вечер в хату
Россиянин помог бабушке и прославился на всю страну
Тлен КПСС
Узнаете ли вы эти предметы из советских квартир?
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Жительница Иркутска погибла при попытке забросать соседей бутылками
Самым удобным для автомобилистов городом оказался Грозный
В России установлен исторический минимум ипотечных ставок
Все материалы