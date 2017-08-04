Престол Неймара

Длившаяся около месяца сага с переходом бразильца Неймара из «Барселоны» в ПСЖ наконец-то завершилась. Клубы закрыли самую большую сделку в истории футбола. Один из сильнейших игроков планеты подписал контракт века. «Лента.ру» — о сериале, от которого устали.

«Чрезвычайно рад, что перехожу в ПСЖ. За последние годы этот клуб смог стать одним из самых амбициозных и успешных в мире. Мой главный вызов, побудивший сменить команду — оказание помощи клубу в борьбе за трофеи, о которых мечтают болельщики. Амбиции, страсть и энергия ПСЖ привлекли меня. Я провел четыре года в Европе и готов принять этот вызов. Буду делать всё возможное, чтобы помогать команде побеждать, открывать новые горизонты для клуба и приносить радость миллионам болельщиков ПСЖ во всем мире», — заявил Неймар сразу после перехода.

Последние сомнения в том, что громкий трансфер состоится, отпали еще в среду, 2 августа, когда с официальным заявлением выступила «Барселона». «Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание уйти из команды. В связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос своего будущего», — говорилось в сообщении. Бразилец попрощался с партнерами, и через считанные минуты лидер «Барсы» Лионель Месси выложил в Instagram свое прощание с бразильцем.

В четверг стало известно, что испанская примера отказалась регистрировать переход игрока. Такое случилось впервые в истории футбола. С точки зрения президента лиги Хавьера Тебаса, переход не является законным, так как противоречит правилам финансового фэйр-плей. Кроме того, функционер не уверен в происхождении 222 миллионов, которые французский клуб должен выплатить за трансфер.

Нассер Ганим аль-Хелаифи Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Но и тут Неймар и его представители не растерялись. Игрок самолично выкупил контракт с «Барселоной» за те самые 222 миллиона евро и присоединился к парижанам как свободный агент. В этом деле бразильцу наверняка помог фонд Qatar Sports Investment, пообещавший ему выплатить 300 миллионов евро как послу чемпионата мира-2022.

Условия контракта Неймара с ПСЖ уже известны. Соглашение рассчитано на пять лет, за которые форвард заработает 150 миллионов евро после уплаты налогов, 30 миллионов в год. Сумма покупки более чем в два раза превышает прежний рекорд: трансфер Поля Погба год назад из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 110 миллионов.

Интересно, что Неймар, вполне возможно, не станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. 33-летний Карлос Тевес в декабре 2016 года перешел в китайский «Шанхай Шеньхуа», где получает, по данным британских журналистов, 35 миллионов евро в год.

Парижским клубом с 2011 года владеет шейх из Катара Нассер Аль-Хелаифи. За пять лет он приучил футбольный мир к баснословным тратам, но все же столь дорогой покупки мало кто ожидал. Почему шейх-миллиардер решил пойти ва-банк именно сейчас? Поговаривают, что так на него подействовало противостояние с «Барселоной» в 1/8 финала прошлой Лиги чемпионов. После поражения со счетом 1:6 в ответной встрече, сведшей на нет победу 4:0 дома, у него лопнуло терпение. Цель приобретения Неймара — добиться-таки успеха в Лиге чемпионов. Пока парижанам ни разу не удалось даже выйти в полуфинал.

Еще один вопрос, интересующий любителей футбола, — почему сага с переходом Неймара длилась так долго? Впервые о переходе заговорили почти месяц назад. Болельщики даже сравнивали эту эпопею с нескончаемым сериалом «Игра престолов».

Интересную информацию на эту тему опубликовала британская газета Sunday Times. По ее данным, в затягивании переговоров был личный интерес отца Неймара. Он просил ПСЖ отложить трансфер до 31 июля, поскольку в этот день он должен был получить от «Барселоны» компенсацию в размере 26 миллионов долларов за помощь в прошлогоднем продлении контракта сына с клубом. Если бы трансфер состоялся до 31 июля, «Барса» не была бы обязана выплачивать эти деньги.

Неймар с отцом Фото: Paulo Whitaker / Reuters

ПСЖ получил одного из трех-пяти лучших футболистов планеты, который должен забивать по 30-40 мячей за сезон. Атакующая тройка Неймар — Кавани — Ди Мария будет одной из самых сильных в Европе, способной разобраться с любой защитой. Опасения вызывает только то, что уровень французского чемпионата недостаточно высок, и Неймар может перестать прогрессировать. Подтверждать свой класс ему придется на решающих стадиях Лиги чемпионов.

Кем «Барселона» заменит бразильца? Мировые СМИ называют несколько кандидатов на его место: 20-летнего француза Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии», бразильца Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» и атакующего полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна. Также упоминались Анхель ди Мария и юный Килиан Мбаппе из «Монако».

За Дембеле немецкий клуб просит 100 миллионов. На фоне отступных за Неймара эта сумма уже не выглядит космической, но все же самым реальным вариантом кажется трансфер Коутиньо. За 25-летнего бразильца из «Ливерпуля» сам каталонский клуб предложил 120 миллионов. Хотя тренер красных Юрген Клопп заявил, что игрок не продается, от таких денег обычно не отказываются.

Сага с трансфером Неймара стала одной из самых длительных и изнуряющих за многие годы. Разве что Роналду в 2009-м перебирался из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» не менее долго. Тогда дело завершилось благополучно: трансфер оказался, пожалуй, самым успешных в истории футбола. Как Неймар адаптируется в новой команде — узнаем совсем скоро.