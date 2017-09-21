Спорт
 
Последние новости
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
Названы сроки нового боя Головкина
Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
Популярные новости
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Опубликовано видео ударов по окружившим российских военных боевикам
Названа располагающая к случайному сексу внешность

Как девчонки

Зачем спортсмены портят друг другу жизнь

Перейти в «Мою Ленту»
Эдисон Кавани и Неймар
Эдисон Кавани и Неймар
Фото: Philippe Perusseau / KCS / East News

Противостояние Неймара и Эдисона Кавани — пожалуй, самое дорогое в истории футбола. Две звезды «Пари Сен-Жермен» поссорились во время матча с «Лионом», а теперь, как утверждают СМИ, бразилец просит руководство клуба продать неугодного ему форварда. «Лента.ру» объясняет, почему Неймар так невзлюбил Кавани, и вспоминает других известных одноклубников, в чьих отношениях было мало позитива.

Снова второй

В Париже новый король. Точнее, не король, а всего лишь Неймар. Точнее, не в Париже, а в ПСЖ. Прошло лишь полтора месяца с момента переезда, без сомнения, статусного бразильца в самый богатый клуб мира, однако он уже устанавливает свои правила. Сначала форвард взял себе десятый номер, затем решил, что именно он будет исполнять штрафные и пенальти. Поведение 222-миллионного футболиста, впрочем, объяснимо: Неймар променял «Барселону», где он был всего лишь одним из, на «Пари Сен-Жермен», где собирался стать самым.

Тех, кто мог бы взвалить на себя бремя лидерства вместо Неймара, в ПСЖ хватит не на одну команду. Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Марко Вератти, Адриен Рабьо — каждый из них без доли смущения смог бы носить «десятку» на спине. Тем не менее бразильцу удалось в короткие сроки наладить отношения со всеми партнерами и стать лидером не только на поле, но и в раздевалке. Не задалось только с Эдисоном Кавани.

Уругвайский форвард — по парижским меркам старожил. Он выступает в команде с лета 2013 года — после того как ПСЖ пополнил счета итальянского «Наполи» на 64 миллиона евро. Кавани обожали в Неаполе, он много забивал и всегда был в центре внимания. А переехав в Париж, он внезапно обнаружил себя на фланге нападения, откуда наблюдал, как бьет рекорды результативности другой царь и бог — Златан Ибрагимович.

Так продолжалось до 2016 года. Эгоистичный швед боснийско-хорватского происхождения уехал покорять Англию, а Кавани наконец вернулся в центр атаки и сходу стал лучшим бомбардиром Лиги 1 с 35 мячами. О нем заговорили как о лидере. И все испортил Неймар.

Видео: @GoalUK / Twitter

О конфликте между уругвайцем и бразильцем узнали после матча чемпионата страны с «Лионом». Сначала Кавани попытался отобрать у Неймара штрафной удар, однако вовремя подоспевший защитник Дани Алвес все разрулил и вручил мяч своему соотечественнику. Затем посягнул на священное право Неймара на исполнение пенальти, тот уступил, а сам уругваец... промахнулся.

В раздевалке игроки едва не подрались. Вскоре испанские журналисты выяснили, что бразильский форвард больше не видит себя в одной команде с Кавани, поэтому просит руководство «Пари Сен-Жермен» продать Эдисона. Сам клуб, разумеется, пытается сгладить ситуацию, но получается не очень.

Потянул за нос

Неймара в «Барселоне» не устраивало одно обстоятельство по имени Лионель Месси. Даже когда у аргентинца все плохо, лучше него игрока в Каталонии не найти. Бразилец это понял и уехал во Францию. Сам Месси пытался удержать партнера, даже предлагал ему помочь выиграть «Золотой мяч». С Ибрагимовичем Лионель обошелся далеко не так вежливо.

«Барса» — наверное, единственный клуб, где у Ибры толком не получилось. Хотя начинал он очень бодро, ведь играл в центре нападения. Златан забивал, отдавал, притягивал к себе объективы камер. Страшно сказать, но он был близок к тому, чтобы затмить своей статной фигурой субтильного Лионеля.

Тогда каталонцев тренировал Хосеп Гвардиола. К нему-то и обратился по натуре скромный аргентинец с просьбой перевести его с правого фланга на позицию Ибрагимовича. Наставник послушался, и результативность Златана резко упала. Но поколебать его самооценку не могло (и не может) ничто. Он доиграл свой первый и единственный сезон в «Барселоне», уехал в «Милан» и открыл словесный огонь по своим обидчикам.

«Говорите, Месси превосходит меня, потому что у него есть четыре "Золотых мяча"? Что ж, это весомый аргумент. Зато я могу купить себе конфету в автомате, не вставая для этого на табуретку», — иронизировал Златан, хотя и отдавал должное таланту бывшего партнера. Он был не так зол на Месси, как на Гвардиолу, которого поливал при любом удобном случае. Ибрагимович до сих пор считает Гвардиолу своим злейшим врагом.

Не в те ворота

Футболисты — наверное, самые капризные спортсмены. Создается впечатление, что иногда им просто надоедает считать голы, очки и количество нулей после значащей цифры в контрактах, и тогда они ищут приключений на свою... Ну, или на чужую.

Джона Терри — примерного семьянина и отца девочек-близняшек — в 2010 году уличили в связи с супругой партнера по сборной Англии Уэйна Бриджа Ванессой Перронсель. Бридж немедленно разорвал отношения с Джоном, его примеру сначала решила последовать и жена Терри, даже связалась с адвокатом. Не оценил прыть защитника и тренировавший тогда национальную команду Фабио Капелло: он лишил игрока капитанской повязки, хотя из состава не выгнал. Вместо этого из сборной ушел Бридж. Уэйн не хотел выходить на поле с предателем.

Мало того, что Терри испортил отношения со всеми вокруг, так еще о скандале узнал каждый английский болельщик. На гостевых играх Джона долгое время освистывали. А спустя пару месяцев Бридж и Терри встретились на поле, и натерпевшийся от бывшего партнера по сборной Уэйн отказался пожимать ему руку.

Остается гадать, насколько тяжело было Терри, однако со временем его жизнь наладилась. Супруга футболиста дала ему второй шанс. А Ванесса Перронсель, как выяснилось, в свое время «поиграла в команде» с пятью разными футболистами.

Шак против Коби

Баскетболисты, особенно в США, почти столь же высокооплачиваемые и обсуждаемые, как футболисты. Да и с эго у них все в порядке. Особенно часто в завышенном самомнении обвиняли Коби Брайанта — всю свою карьеру посвятившего «Лос-Анджелес Лейкерс» и пять раз сделавшего их чемпионами НБА.

За 19 лет, что Брайант выступал в сильнейшей баскетбольной лиге мира, он успел перессориться со многими игроками, в том числе с другой легендой — Шакилом О'Нилом. Конфликт возник, когда Шак еще выступал за «Лейкерс».

Коби пришел в клуб в 1996 году, чуть раньше, чем О'Нил, хотя он к тому моменту провел уже четыре года в НБА. На правах более опытного Шак нередко критиковал юного защитника, который уже тогда грешил желанием решать исход матчей в одиночку. Их противостояние с небольшими перерывами длилось восемь лет — столько О'Нил провел в составе команды из Лос-Анджелеса.

В 2002-м их отношения совсем накалились. Дела у «Лейкерс» шли не слишком здорово, а Шак вдруг сослался на травму пальца и пропустил несколько игр. Тогда Брайант в очередной раз прошелся по одноклубнику в прессе, усомнившись в том, что центровой действительно не может выходит на паркет. О'Нил в жесткой форме ответил партнеру и посоветовал изменить стиль игры.

В 2003-м Коби обвинили в сексуальном насилии. Оправдываясь, баскетболист выпалил: «Зато я не плачу девушкам по миллиону долларов, в отличие от Шака». Отношениям, и без того дико напряженным, пришел конец. Спустя год О'Нил ушел в «Майами Хит», с которым выиграл чемпионский перстень.

Спустя 11 лет Брайант и О'Нил перед ТВ-камерами объявили, что сожалеют о конфронтации в начале 2000-х. На этом их конфликт был исчерпан.

Евгений Бакин

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Неймар попросил продать попытавшегося отобрать у него пенальти игрока из ПСЖ
Другие материалы рубрики
Спорт00:0420 сентября
Массимо Каррера

«Вы специально так делаете?»

Кто убивает «Спартак»
23:3320 сентября

Главный тренер «Спартака» прокомментировал конфликт в команде

01:51Сегодня

Названы сроки нового боя Головкина

08:3412 сентября

Месси похвастался музыкальными навыками

Спорт00:0514 сентября
Даниил Квят

Квят, Квят, Квят

Единственного российского пилота «Формулы-1» ненавидят соперники и боссы
19:3220 сентября

Названы дата и место проведения финала Лиги чемпионов-2018/2019

21:3320 сентября

«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро

17:5612 сентября

Шарапова рассказала о своих гастрономических предпочтениях

Спорт19:1312 сентября
Мария Шарапова

Го в чатик, я создала

Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната
18:1620 сентября

Желающая мести принцесса Иордании решила поискать коррупцию в ФИФА

19:1220 сентября

Умер боксер Джейк ЛаМотта по прозвищу Бронксский бык

12:1512 сентября

Футболист принял на грудь и забил мяч в чемпионате Финляндии

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Пенсионерки не поделили качели и устроили драку в Серпухове
Микроавтобус врезался в стену в Карачаево-Черкесии
Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»
У московского дворника украли два миллиона рублей
Священника из Сургута оштрафовали на тысячу рублей за пьяный дебош
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Иран пообещал не нарушать ядерную сделку первым
Эрдоган заявил о планируемой встрече с Путиным
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
Немецких избирателей завалили письмами с требованиями не ходить на выборы
Словацкий парламент заинтересовался финансированием президентской кампании Киски
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО
Порошенко заявил о необходимости «опереться на миротворческое плечо ООН»
Украина запретила российский учебник по английскому из-за «прославления Сталина»
В Казахстане осудили воевавшего на стороне ополченцев Донбасса местного жителя
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
ФРС США начнет с октября сокращать активы на своем балансе
Московский Межтопэнергобанк признан банкротом
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Структуру «Донстроя» заподозрили в скором банкротстве
Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки
Путин поручит кабмину подумать над переносом сроков внедрения онлайн-касс
«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Сверху прилетело
Самые хитрые способы доставки «запрещенки» в тюрьму
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Нам виднее
Внеземная жизнь глазами простых землян
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Apple удалила из iOS 11 заявленные функции
Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
Эдисон Кавани и НеймарКак девчонки
Зачем спортсмены портят друг другу жизнь
Главный тренер «Спартака» прокомментировал конфликт в команде
Названы сроки нового боя Головкина
Названы дата и место проведения финала Лиги чемпионов-2018/2019
«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро
Желающая мести принцесса Иордании решила поискать коррупцию в ФИФА
Все материалы
Культура
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Стивен Кинг Дьявол в голове
Кошмары Стивена Кинга сделали его гением
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Певица Ники Минаж оплатит студенту из Бишкека поездку на фестиваль в Сочи
Петербургский чиновник предложил назвать переулок в честь рэпера Гнойного
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках фильма
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Екатерина Андреева ответила на обвинения в «поехавшей крыше»
Дуров развеял миф о своем паспорте
Звезда КВН рассказал о силе шуток про Путина
Все материалы
Ценности
Бочком с язычком
Что творили на Лондонской неделе моды дизайнеры и их гости
Пижамная вечеринка
Что снимали друг с друга Николай и Матильда
Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»
Поклонники высмеяли новый образ «танцующего миллионера»
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе
Reebok в Кузьминках призовет москвичей стать людьми
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Hyundai назвала немецкие технологии «глупыми»
Появилась фотография интерьера нового вседорожника Audi
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы