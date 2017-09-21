Как девчонки

Противостояние Неймара и Эдисона Кавани — пожалуй, самое дорогое в истории футбола. Две звезды «Пари Сен-Жермен» поссорились во время матча с «Лионом», а теперь, как утверждают СМИ, бразилец просит руководство клуба продать неугодного ему форварда. «Лента.ру» объясняет, почему Неймар так невзлюбил Кавани, и вспоминает других известных одноклубников, в чьих отношениях было мало позитива.

Снова второй

В Париже новый король. Точнее, не король, а всего лишь Неймар. Точнее, не в Париже, а в ПСЖ. Прошло лишь полтора месяца с момента переезда, без сомнения, статусного бразильца в самый богатый клуб мира, однако он уже устанавливает свои правила. Сначала форвард взял себе десятый номер, затем решил, что именно он будет исполнять штрафные и пенальти. Поведение 222-миллионного футболиста, впрочем, объяснимо: Неймар променял «Барселону», где он был всего лишь одним из, на «Пари Сен-Жермен», где собирался стать самым.

Тех, кто мог бы взвалить на себя бремя лидерства вместо Неймара, в ПСЖ хватит не на одну команду. Килиан Мбаппе, Анхель Ди Мария, Марко Вератти, Адриен Рабьо — каждый из них без доли смущения смог бы носить «десятку» на спине. Тем не менее бразильцу удалось в короткие сроки наладить отношения со всеми партнерами и стать лидером не только на поле, но и в раздевалке. Не задалось только с Эдисоном Кавани.

Уругвайский форвард — по парижским меркам старожил. Он выступает в команде с лета 2013 года — после того как ПСЖ пополнил счета итальянского «Наполи» на 64 миллиона евро. Кавани обожали в Неаполе, он много забивал и всегда был в центре внимания. А переехав в Париж, он внезапно обнаружил себя на фланге нападения, откуда наблюдал, как бьет рекорды результативности другой царь и бог — Златан Ибрагимович.

Так продолжалось до 2016 года. Эгоистичный швед боснийско-хорватского происхождения уехал покорять Англию, а Кавани наконец вернулся в центр атаки и сходу стал лучшим бомбардиром Лиги 1 с 35 мячами. О нем заговорили как о лидере. И все испортил Неймар.

Видео: @GoalUK / Twitter

О конфликте между уругвайцем и бразильцем узнали после матча чемпионата страны с «Лионом». Сначала Кавани попытался отобрать у Неймара штрафной удар, однако вовремя подоспевший защитник Дани Алвес все разрулил и вручил мяч своему соотечественнику. Затем посягнул на священное право Неймара на исполнение пенальти, тот уступил, а сам уругваец... промахнулся.

В раздевалке игроки едва не подрались. Вскоре испанские журналисты выяснили, что бразильский форвард больше не видит себя в одной команде с Кавани, поэтому просит руководство «Пари Сен-Жермен» продать Эдисона. Сам клуб, разумеется, пытается сгладить ситуацию, но получается не очень.

Потянул за нос

Неймара в «Барселоне» не устраивало одно обстоятельство по имени Лионель Месси. Даже когда у аргентинца все плохо, лучше него игрока в Каталонии не найти. Бразилец это понял и уехал во Францию. Сам Месси пытался удержать партнера, даже предлагал ему помочь выиграть «Золотой мяч». С Ибрагимовичем Лионель обошелся далеко не так вежливо.

«Барса» — наверное, единственный клуб, где у Ибры толком не получилось. Хотя начинал он очень бодро, ведь играл в центре нападения. Златан забивал, отдавал, притягивал к себе объективы камер. Страшно сказать, но он был близок к тому, чтобы затмить своей статной фигурой субтильного Лионеля.

Фото: David Ramos / AP

Тогда каталонцев тренировал Хосеп Гвардиола. К нему-то и обратился по натуре скромный аргентинец с просьбой перевести его с правого фланга на позицию Ибрагимовича. Наставник послушался, и результативность Златана резко упала. Но поколебать его самооценку не могло (и не может) ничто. Он доиграл свой первый и единственный сезон в «Барселоне», уехал в «Милан» и открыл словесный огонь по своим обидчикам.

«Говорите, Месси превосходит меня, потому что у него есть четыре "Золотых мяча"? Что ж, это весомый аргумент. Зато я могу купить себе конфету в автомате, не вставая для этого на табуретку», — иронизировал Златан, хотя и отдавал должное таланту бывшего партнера. Он был не так зол на Месси, как на Гвардиолу, которого поливал при любом удобном случае. Ибрагимович до сих пор считает Гвардиолу своим злейшим врагом.

Не в те ворота

Футболисты — наверное, самые капризные спортсмены. Создается впечатление, что иногда им просто надоедает считать голы, очки и количество нулей после значащей цифры в контрактах, и тогда они ищут приключений на свою... Ну, или на чужую.

Джона Терри — примерного семьянина и отца девочек-близняшек — в 2010 году уличили в связи с супругой партнера по сборной Англии Уэйна Бриджа Ванессой Перронсель. Бридж немедленно разорвал отношения с Джоном, его примеру сначала решила последовать и жена Терри, даже связалась с адвокатом. Не оценил прыть защитника и тренировавший тогда национальную команду Фабио Капелло: он лишил игрока капитанской повязки, хотя из состава не выгнал. Вместо этого из сборной ушел Бридж. Уэйн не хотел выходить на поле с предателем.

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Мало того, что Терри испортил отношения со всеми вокруг, так еще о скандале узнал каждый английский болельщик. На гостевых играх Джона долгое время освистывали. А спустя пару месяцев Бридж и Терри встретились на поле, и натерпевшийся от бывшего партнера по сборной Уэйн отказался пожимать ему руку.

Остается гадать, насколько тяжело было Терри, однако со временем его жизнь наладилась. Супруга футболиста дала ему второй шанс. А Ванесса Перронсель, как выяснилось, в свое время «поиграла в команде» с пятью разными футболистами.

Шак против Коби

Баскетболисты, особенно в США, почти столь же высокооплачиваемые и обсуждаемые, как футболисты. Да и с эго у них все в порядке. Особенно часто в завышенном самомнении обвиняли Коби Брайанта — всю свою карьеру посвятившего «Лос-Анджелес Лейкерс» и пять раз сделавшего их чемпионами НБА.

За 19 лет, что Брайант выступал в сильнейшей баскетбольной лиге мира, он успел перессориться со многими игроками, в том числе с другой легендой — Шакилом О'Нилом. Конфликт возник, когда Шак еще выступал за «Лейкерс».

Коби пришел в клуб в 1996 году, чуть раньше, чем О'Нил, хотя он к тому моменту провел уже четыре года в НБА. На правах более опытного Шак нередко критиковал юного защитника, который уже тогда грешил желанием решать исход матчей в одиночку. Их противостояние с небольшими перерывами длилось восемь лет — столько О'Нил провел в составе команды из Лос-Анджелеса.

Шакил О’Нил Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

В 2002-м их отношения совсем накалились. Дела у «Лейкерс» шли не слишком здорово, а Шак вдруг сослался на травму пальца и пропустил несколько игр. Тогда Брайант в очередной раз прошелся по одноклубнику в прессе, усомнившись в том, что центровой действительно не может выходит на паркет. О'Нил в жесткой форме ответил партнеру и посоветовал изменить стиль игры.

В 2003-м Коби обвинили в сексуальном насилии. Оправдываясь, баскетболист выпалил: «Зато я не плачу девушкам по миллиону долларов, в отличие от Шака». Отношениям, и без того дико напряженным, пришел конец. Спустя год О'Нил ушел в «Майами Хит», с которым выиграл чемпионский перстень.

Спустя 11 лет Брайант и О'Нил перед ТВ-камерами объявили, что сожалеют о конфронтации в начале 2000-х. На этом их конфликт был исчерпан.