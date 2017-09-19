Неймар попросил продать попытавшегося отобрать у него пенальти игрока из ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар попросил руководство клуба продать форварда Эдисона Кавани. Об этом сообщает портал Sport.es.

Бразилец разозлился из-за поведения одноклубника во время матча чемпионата Франции с «Лионом». Кавани попытался отобрать у Неймара право исполнить штрафной, затем пенальти. Неймар уже сообщил руководству, что его дальнейшее пребывание в одной команде с уругвайцем невозможно.

Также отмечается, что бразильский форвард пользуется большей поддержкой среди товарищей по команде.

Конфликт между игроками возник 17 сентября во время игры с «Лионом», которая завершилась победой парижан со счетом 2:0. Сам Кавани заявил, что между ним и Неймаром нет никаких проблем. Однако, по информации французского L'Equipe, после встречи они чуть не подрались в раздевалке.

25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для мирового футбола. Кавани выступает за парижан с 2013 года.