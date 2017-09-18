Спорт
 

Игроки ПСЖ устроили конфликт перед выполнением штрафного удара

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Защитник ПСЖ Дани Алвес забрал мяч у форварда клуба Эдинсона Кавани и отдал Неймару перед выполнением штрафного удара. Видео было опубликовано на странице Philou в Twitter.

Эпизод произошел в матче 6-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом». Неймар появившимся шансом не воспользовался, но его клуб победил со счетом 2:0, благодаря двум автоголам футболистов «Лиона». Кавани остался недоволен поступком Алвеса.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (5:0) Кавани решил пробить пенальти, несмотря на то, что Неймар выразил намерение его исполнить.

25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

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