СМИ обвинили «Барселону» во лжи о трансфере Неймара

Руководство «Барселоны» предоставляло СМИ ложную информацию о трансфере нападающего Неймара в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Catalunya Radio.

По информации источника, в клубе знали о возможном переходе бразильца еще в мае. При этом во время предсезонного турне по США руководство «Барселоны» практически на 100 процентов было уверено в том, что форвард покинет команду, однако через СМИ распространяли информацию о том, что Неймар остается.

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21 августа нападающий раскритиковал руководство каталонцев. Он заявил, что в клубе работают директора, которые не заслуживают этого.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 года, пока 3 августа не перешел в ПСЖ. Он выкупил свой контракт за 222 миллиона евро и присоединился к парижанам. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заподозрил французский клуб в нарушении правил финансового фэйр-плей и открыл расследование в его отношении.