Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен»

Бразильский футболист Неймар перешел во французский «Пари Сен-Жермен». Это следует из сообщения, размещенного в аккаунте клуба в Instagram.

Контракт действует пять лет — до 30 июня 2022 года, уточняется в сообщении.

Ранее Неймар выкупил свой контракт с испанской «Барселоной» за 222 миллиона евро. Такая сумма отступных была прописана в соглашении бразильца с каталонцами. После этого бразилец стал свободным агентом.

В четверг, 3 августа, сообщалось, что испанская примера отказалась регистрировать трансфер Неймара в ПСЖ.

Бразилец перешел в «Барселону» в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действовал до лета 2021-го. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.