Неймар объяснил решение перейти в ПСЖ

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар в видеообращении, опубликованном в Instagram, объяснил решение перейти из «Барселоны» в парижский ПСЖ.

«"Барселона" и Каталония навсегда останутся в моем сердце, но мне нужны новые вызовы. Я принял предложение ПСЖ, чтобы постараться достичь чего-то нового и помочь клубу завоевать титулы, которых жаждут болельщики. ПСЖ стал дерзким вызовом для моей карьеры, но я чувствую, что готов к нему», — заявил игрок.

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В четверг, 3 августа, Неймар заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро отступных, прописанных в рассчитанном до 2021 года контракте с каталонцами, и стал свободным агентом. После этого он заключил с парижанами пятилетнее соглашение.

Нападающий перешел в каталонский клуб в 2013 году. В прошлом сезоне форвард принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач. Также на его счету 52 забитых мяча в 77 играх за сборную Бразилии.