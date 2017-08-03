СМИ назвали зарплату Неймара в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар будет получать 30 миллионов евро в год во французском ПСЖ. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, стороны согласовали все условия контракта. Соглашение будет рассчитано на пять лет, за которые форвард заработает 150 миллионов евро после уплаты налогов. Отмечается, что 25-летний футболист прибудет в Париж в пятницу для завершения своего перехода в ПСЖ. Сумма трансфера составит 222 миллиона евро.

Также сообщается, что решение покинуть «Барселону» Неймар принял в начале июля на отдыхе в Рио-де-Жанейро.

2 августа нападающий «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Неймаром.

Бразилец перешел в каталонский клуб в 2013 году. Его контракт с сине-гранатовыми действует до лета 2021-го. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых забил 13 мячей и отдал 16 результативных передач.