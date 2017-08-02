Манчини рассказал об интересе «Зенита» к Неймару

Главный тренер петербургского «Зенит» Роберто Манчини рассказал о желании сине-бело-голубых приобрести бразильского форварда «Барселоны» Неймара. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«За последний год "Зенит" потерял многих сильных игроков. Сейчас многие покупки нацелены на перспективу. Мы потратили больше всех из клубов РФПЛ. Это инвестиции в будущее команды. Мы хотели взять Неймара, но он на прицеле у ПСЖ, к сожалению», — рассказал специалист.

Ранее в среду, 2 августа, «Барселона» подтвердила намерение 25-летнего бразильца покинуть команду. Нападающий должен присоединиться к французскому ПСЖ, который готов заплатить за Неймара 222 миллиона евро.

В тот же день «Зенит» договорился о приобретении полузащитника клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибара. Хавбек может стать четвертым аргентинцем, купленным петербургским клубом в нынешнее трансферное окно.

После трех туров чемпионата России сезона 2017/2018 «Зенит» имеет в активе девять очков и делит первое место в турнирной таблице с «Ахматом» и «Локомотивом».