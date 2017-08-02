«Зенит» купит четвертого аргентинца за лето

Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар перейдет в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщил аргентинский журналист Фено Тартаглия на своей странице в Twitter.

«Аскасибар переходит в "Зенит" за 10 миллионов евро. Игрок дал согласие. Клубы уже договорились», — написал Тартаглия.

В прошлом сезоне 20-летний хавбек провел 24 матча за «Эстудиантес» в чемпионате Аргентины, в которых не отметился результативными действиями. На счету игрока 11 матчей за юношескую сборную страны (игроки до 20 лет), в которых он не забил ни одного мяча.

Ранее этим летом в «Зенит» перешли три аргентинца: хавбек Леандро Паредес из «Ромы», форвард Себастьян Дриусси из «Ривер Плейта» и защитник Эмануэль Маммана, выступавший за французский «Лион».