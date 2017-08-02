Спорт
 

«Зенит» купит четвертого аргентинца за лето

Перейти в «Мою Ленту»

Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар перейдет в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщил аргентинский журналист Фено Тартаглия на своей странице в Twitter.

«Аскасибар переходит в "Зенит" за 10 миллионов евро. Игрок дал согласие. Клубы уже договорились», — написал Тартаглия.

В прошлом сезоне 20-летний хавбек провел 24 матча за «Эстудиантес» в чемпионате Аргентины, в которых не отметился результативными действиями. На счету игрока 11 матчей за юношескую сборную страны (игроки до 20 лет), в которых он не забил ни одного мяча.

Ранее этим летом в «Зенит» перешли три аргентинца: хавбек Леандро Паредес из «Ромы», форвард Себастьян Дриусси из «Ривер Плейта» и защитник Эмануэль Маммана, выступавший за французский «Лион».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу «Крестовского»
«Зенит» догнал «Локомотив» и «Ахмат»
Аргентинский защитник Маммана подпишет контракт с «Зенитом»
Последние новости
Сенат США утвердил отказавшегося присягать Трампу Кристофера Рэя главой ФБР
«Зенит» купит четвертого аргентинца за лето
Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
Российское посольство в Британии обиделось на ирландскую газету за русофобию
Ниагарский водопад почернел и протух
Истребители НАТО нарушили воздушное пространство Финляндии
Тиллерсон предупредил о возможности дальнейшего ухудшения отношений России и США
Другие материалы рубрики
Спорт11:54 1 августа

Премьерный показ

«Жгущий» Григорян, усатый Смолов и первая победа «Спартака» — итоги тура РФПЛ
23:21 1 августа

В Москве создали гандбольный «Спартак»

20:49 1 августа

Отбывшие отстранение за допинг биатлонисты стали заслуженными мастерами спорта

13:2131 июля

Дочь Кафельникова снимется в фильме о блогерах «Хайп»

Спорт12:3229 июля
Александр Емельяненко

Снова в клетке

Досрочно освобожденный Александр Емельяненко возвращается в октагон
21:55 1 августа

Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо задержали в Киеве по делу о педофилии

19:23 1 августа

Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу «Крестовского»

19:4130 июля

Пловчиха Ефимова уступила американке Кинг в финале ЧМ в Будапеште

Спорт13:0631 июля
Юлия Ефимова

Не «поплыли»

Как россияне добились исторического успеха на ЧМ-2017 по водным видам спорта
19:55 1 августа

Форвард «Локомотива» показал зашитую после операции ногу

17:17 1 августа

Серена Уильямс пожаловалась на трудную жизнь чернокожих женщин в США

13:5430 июля

Осужденный за педофилию футболист захотел принять ислам из-за угроз убийства

Россия
«Все всегда помнят убийц»
Почему россияне полюбили Сталина
Оставшиеся без горячей воды жители Байкальска пожаловались Путину на губернатора
Пикет против выхода на экраны фильма «Матильда» прошел в Екатеринбурге
В Подмосковье ликвидировали очередные свалки
Алексей Цыденов«Знаю, где меня могут обмануть»
И.о. главы Бурятии об умении клянчить и трезвом взгляде на работу
«Я в панике, как и многие соседи»
Как «дачный» закон повлияет на жизнь российских садоводов
Автора книг о соблазнении и пикапе избили в Москве
Все материалы
Мир
Дисциплинарное взыскание
Военные не могут простить Макрону увольнение начальника Генштаба армии
Федор Лукьянов: Холодная война против всех
Новая политика США угрожает интересам не одной только России
Уничтожение атома
Что помешает президенту Южной Кореи оставить страну без ядерной энергии
Американский сенатор заявил о готовности Трампа к войне с КНДР
При взрыве в шиитской мечети в Герате погибли 15 человек
Тимофей Бордачев: Им стыд, нам позор
России пора коренным образом изменить структуру отношений с Западом
«Вы должны действовать, а не оставаться в стороне»
Сооснователь премии «Аврора» Нубар Афеян о гуманитарных проблемах и филантропии
Все материалы
Бывший СССР
Гульнара КаримоваВосток. Дело тонкое
Что в реальности произошло с дочерью Ислама Каримова — Гульнарой
«Правый сектор» пообещал помешать проведению гей-парада в Одессе
Царев рассказал о влившихся в преступный мир Украины ветеранах АТО и радикалах
Аваков назвал наглостью упрощенное получение украинцами гражданства России
Признавшийся в убийствах ополченцев украинский «Доктор Мясо» посетил Петербург
Украина продала через электронные торги два российских танкера
Саакашвили анонсировал возвращение на Украину
Все материалы
Финансы
Поставили на счетчик
Как украинцы расплачиваются за объявленный Порошенко дефолт
Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов
Россияне стали больше тратить и меньше экономить
Транзит российского газа через Украину вырос до максимума за шесть лет
За три года россияне стали беднее на 20 процентов
ЦБ рассказал о резком всплеске жалоб на негосударственные пенсионные фонды
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
Все материалы
Бизнес
Картельный синдром
Немецкие автоконцерны уличены в грубейшем нарушении антимонопольного законодательства
Портал возможностей
Бизнес-навигатор МСП — новый инструмент для создания и развития бизнеса
Яблочный trade-in
Apple запустила в России программу обмена старых iPhone на новые с доплатой
Сын Патрушева докупил акции «Газпрома» на 22 миллиона рублей
Россия возобновила экспортные поставки электричества в Китай
Госкорпорация «Ростех» стала одним из бенефициаров ЗАО «Атлас-карт»
Ford подаст в суд на китайский концерн из-за схожего названия
Все материалы
Силовые структуры
Транспортировка раненого к автомобилю скорой помощиПотрачено
Как «банда GTA» вышла из игры
Триатлоном по террористам
В Подмосковье прошли международные состязания бойцов спецназа
Согласен на педаль
Почему велосипед стал излюбленной целью воришек
Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой
Появилась аудиозапись стрельбы в здании Мособлсуда
Подмосковная полиция начала проверку после перестрелки в Мособлсуде
В Норвежском море отработали поиск затонувших кораблей на километровой глубине
Все материалы
Наука и техника
Вверх-вниз
SpaceX приготовился хоронить «Роскосмос»
Леон БотаЧасики тикают
Загадке стареющих младенцев нашли неожиданное решение
Схематичное изображение вращающейся черной дыры (черный цвет), бозонной оболочки (красный) и гравитационных волн (синий)Кудрявый сценарий
Раскрыт механизм усыхания черных дыр
Разработчики потребовали от Adobe пощадить Flash
У шимпанзе нашли признаки человеческого слабоумия
Apple случайно рассекретила особенности iPhone 8
Пародонтоз оказался причиной раковых опухолей
Все материалы
Спорт
Премьерный показ
«Жгущий» Григорян, усатый Смолов и первая победа «Спартака» — итоги тура РФПЛ
В Москве создали гандбольный «Спартак»
«Зенит» купит четвертого аргентинца за лето
Отбывшие отстранение за допинг биатлонисты стали заслуженными мастерами спорта
Двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо задержали в Киеве по делу о педофилии
Кафельников захотел посмотреть на протекающую крышу «Крестовского»
Форвард «Локомотива» показал зашитую после операции ногу
Все материалы
Культура
Элизабет Мосс«Суррогатное материнство во многом схоже с проституцией»
Элизабет Мосс о возвращении «Вершины озера» и проблемах современных женщин
Анна Козлова«Кто решает, сколько секса для женщины нормально?»
Анна Козлова о том, что сегодня выводит людей из равновесия
Федор Чистяков«Тебя решили придавить, как клопа, — и придавят»
Федор Чистяков проясняет свое решение остаться в США
Королева Моро
Умерла звезда фильмов Трюффо и Антониони
Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
Лолита объяснилась за выступление в прозрачном наряде
Фанаты Бэкхема обозлились на него за регулярные спойлеры «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Убегаем от полиции и играем со смертью»
На что готовы руферы-экстремалы ради адреналина и одобрения зрителей
Первый канал подыскал две замены Малахову
На AliExpress нашли прозрачное «трико Лолиты» за 890 рублей
Приложение «ВКонтакте» заподозрили в шпионаже за пользователями
Disney выследит смеющихся и охающих зрителей в кинотеатрах
ЛГБТ-блогеры покарябали коллекционный скейтборд за три миллиона рублей
Пользователи сети раскритиковали 70-летнюю австралийку за «секрет красоты»
Все материалы
Ценности
Руки чешутся
До чего может довести человека новый Range Rover Velar
Совсем стыд потеряли
Жители мегаполисов выходят на улицы как на пляж
H&M показал коллекцию школьной формы для российских детей
СМИ сообщили о намерении Ferrari выпускать внедорожники
Новым лицом аромата Modern Muse стала афроамериканская прима-балерина
Aizel предложил вещи Alexander McQueen по европейским ценам
Жителей Сингапура оденут в вещи Гоши Рубчинского
Все материалы
Путешествия
Заброшены, но не забыты
Как города-призраки стали туристическими объектами
Лариса Аханова: «За это можно душу продать»
О самых вкусных блюдах, которые стоит попробовать хотя бы раз в жизни
Рейс американского лоукостера задержали из-за голого пассажира в самолете
Посадка самолетов в Австралии при ветре в 100 километров в час попала на видео
Позволивших ребенку управлять лайнером алжирских пилотов отстранили от работы
Атаку огромного роя пчел на индийский самолет сняли на видео
Восьмилетняя американская школьница покорила Килиманджаро
Все материалы
Из жизни
«Мы участвовали в лотерее семь раз»
Рассказ екатеринбурженки, выигравшей грин-карту и переехавшей в США
Сила момента
Самые популярные снимки Instagram за июль
Матильда КшесинскаяЦарский выбор
Какую власть имели любовники и любовницы российских монархов
Французские рыбаки выловили 80-килограммового сома
Пермяк спустился по фасаду 16-этажного жилого дома без страховки
Китайские родители оставили плачущего ребенка в шкафчике для одежды
Австралийский вор напился элитного шампанского и уснул во взломанном доме
Все материалы
Тест: угадай марку автомобиля
Глядя на эти машины, трудно опознать даже марку, но попробовать точно стоит
Семь самых крутых «заряженных» машин размера XS
Очень маленькие и очень быстрые
Главные факты о самой дешевой «Тесле»
Все, что нужно знать о новой модели компании Tesla — Model 3
Какие машины награждают чаще других
10 машин с наибольшим числом наград
Громкость «Мустанга» уменьшили до уровня посудомойки
Электрокроссовер Jaguar назвали самым значимым концептом года
Самый дешевый кроссовер Volkswagen выйдет летом
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Он уехал, клоуны остались
Россиянин поселился в машине, чтобы меньше тратить и больше отдыхать
Все материалы