«Зенит» догнал «Локомотив» и «Ахмат»

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Тосно» в третьем туре российской премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Видео с голом было опубликовано на странице РФПЛ в Twitter.

Встреча прошла в воскресенье, 30 июля, на стадионе «Петровский» и завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей. Единственный мяч на 10-й минуте забил Александр Кокорин.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини одержали третью победу подряд на старте сезона и вышли на первое место в РПФЛ. По девять очков в активе «Зенита», «Локомотива» и «Ахмата». «Тосно» потерпел три поражения в трех турах с общей разницей мячей 0:4.

В четырех матчах нового сезона во всех турнирах Кокорин забил три мяча и отдал одну голевую передачу.