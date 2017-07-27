«Краснодар» вырвал победу в матче Лиги Европы

«Краснодар» победил датский «Люнгбю» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 27 июля, на поле российского клуба и завершилась со счетом 2:1. На 64-й минуте вперед вышли датчане после точного удара Йеппе Кьера. Спустя три минуты счет сравнял шведский легионер «быков» Виктор Классон, а победный мяч на 93-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Ответная встреча пройдет 3 августа в Дании. Победитель противостояния «Краснодара» и «Люнгбю» сыграет в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

По итогам прошлого сезона «Люнгбю» стал бронзовым призером чемпионата Дании, «Краснодар» занял четвертое место в РФПЛ.