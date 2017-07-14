«Зенит» и «Краснодар» узнали возможных соперников по Лиге Европы

Санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» узнали возможных соперников по третьему отборочному раунду Лиги Европы. Жеребьевка состоялась в пятницу, 14 июля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

Краснодарцы, которых тренирует Игорь Шалимов, сыграют против победителя пары «Слован» (Словакия) — «Люнгбю» (Дания). Сине-бело-голубые встретятся с сильнейшим в паре «Тренчин» (Словакия) — «Бней-Йегуда» (Израиль).

Первые матчи пройдут 27 июля, ответные — 3 августа. Сильнейший клуб выйдет в следующий раунд квалификации, после победы в котором получит право сыграть в групповом этапе.

В прошлом сезоне «Краснодар» добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил испанской «Сельте». «Зенит» проиграл «Андерлехту» и покинул турнир уже на стадии 1/16 финала.

Ранее 14 июля стало известно, что московский ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2017/18.