ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду Лиги чемпионов

Московский ЦСКА сыграет с греческим АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2017/18. Жеребьевка прошла в пятницу, 14 июля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне.

Первый матч состоится 25/26 июля в Греции, ответный — 1/2 августа в Москве. Победившая команда выйдет в раунд плей-офф квалификации. Десять победителей этапа плей-офф присоединятся к 22 клубам, получившим прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне армейцы финишировали на втором месте в таблице Российской футбольной премьер-лиги. Этот результат позволил им попасть в квалификацию. Чемпион России-2017 — московский «Спартак» — получил прямую путевку в групповую стадию турнира.

Наивысшее достижение ЦСКА в Лиге чемпионов — выход в 1/4 финала в сезоне-2009/10. Тогда армейцы дважды уступили миланскому «Интеру», ставшему победителем розыгрыша.