Президент ЦСКА назвал Россию второсортной футбольной страной

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер назвал Россию второсортной футбольной страной. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я все-таки считаю нас футбольной страной. Мы умеем играть. Просто мы — второсортная футбольная страна. Но можем обыгрывать серьезные европейские клубы», — сказал Гинер.

По его словам, футболисты не хотят уезжать из России в Европу из-за зарплат. «Здесь он условно получает пять миллионов, а в Европе — 700 тысяч. Нет таких зарплат в мире, как у нас. Если только в топ-клубах. Но там и играют топовые игроки! И топовые клубы продают футболки, например, с фамилией Алексиса Санчеса. Зарабатывают. А у нас, при всем уважении, Саша Головин», — добавил Гинер.

В сентябре 2016 года бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий английский «Халл Сити», назвал Россию не футбольной страной, так как на матчи премьер-лиги ходит мало болельщиков, несмотря на новые стадионы.