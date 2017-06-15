Названо имя первого ассистента Слуцкого в «Халл Сити»

Первым помощником российского главного тренера «Халл Сити» Леонида Слуцкого стал английский специалист Тони Пеннок. Об этом сообщается на странице «тигров» в Twitter.

«Я в восторге, но немного шокирован. Счастлив, что вернулся. На этой неделе был в отпуске и получил звонок от руководства с вопросом, интересно ли мне вернуться. Накануне встретился с главным тренером и заместителем председателя, договорились очень быстро. Очень надеюсь сработаться с Леонидом и остальными сотрудниками. С нетерпением жду встречи», — заявил Пеннок.

Пеннок занимал пост тренера «Халла» в 2016 году, а до этого два с половиной года работал в клубной академии. Он покинул клуб в январе 2017-го вместе с бывшим главным тренером Майклом Феланом.

«Халл Сити» объявил о подписании контракта с Слуцким 9 июня. Он стал первым россиянином, возглавившим команду с Туманного Альбиона. Перед 46-летним специалистом поставлена задача вернуть клуб в английскую премьер-лигу. По итогам минувшего сезона «тигры» вылетели в чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион страны).