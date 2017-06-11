Слуцкий сравнил свои доходы в «Халл Сити» и ЦСКА

Российский тренер Леонид Слуцкий заявил, что будет зарабатывать в английском «Халл Сити» в четыре раза меньше, чем в московском ЦСКА. Об этом специалист рассказал «Спорт-Экспрессу».

Он отметил, что при выборе нового клуба деньги для него не играли решающую роль. При этом «Халл» был не единственным вариантом продолжения карьеры для Слуцкого.

«По существу, самым крупным моим достижением после непосредственно заключения контракта с английским клубом является то, что я попал во все шорт-листы команд, которые меняли или планировали поменять тренера. Где-то встречался с владельцем, где-то со спортивным директором, где-то с чэйрменом — это как у нас генеральный директор», — заявил тренер.

9 июня Слуцкий был назначен главным тренером «Халл Сити». В сезоне-2017/2018 клуб сыграет в Чемпионшипе — второй по силе лиге чемпионата Англии.

Предыдущим местом работы специалиста был ЦСКА. Он возглавлял московский клуб с 2009-го по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.