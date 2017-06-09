Слуцкий назначен главным тренером английского «Халл Сити»

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий возглавил английский «Халл Сити». Об этом сообщается на сайте «тигров».
«Очень надеюсь, что мы вернемся в премьер-лигу. Я уже знаю, что это известный клуб с преданными болельщиками. Не могу дождаться, когда приступлю к работе на следующей неделе», — рассказал Слуцкий.
О длительности контракта со специалистом и финансовых деталях соглашения не сообщается. В прошедшем сезоне команда заняла 18-е место в английской премьер-лиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата страны.
Последним местом работы 46-летнего тренера был ЦСКА. Он проработал в московском клубе с 2009 по 2016 год, завоевав с командой семь трофеев. Тренер ушел в отставку в декабре 2016 года.