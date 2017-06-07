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Межсезонные колебания

Переименование «Терека», революция в «Зените» и другие события летнего перерыва

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Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Чемпионат России по футболу завершился почти три недели назад, и клубы премьер-лиги приступили к подготовке к новому сезону. Кто-то, как «Зенит», начал с места в карьер, устроив чистку наверху. В Грозном решили последовать примеру питерского клуба и совершили маленькую революцию, переименовав клуб в «Ахмат». Не без потрясений подходит к Кубку конфедераций сборная России, а бывший ее тренер Леонид Слуцкий намерен начать карьеру в Англии. Что уже произошло в отечественном футболе за это межсезонье — в материале «Ленты.ру».

Крестовый уход

Сборная России под руководством Станислава Черчесова завершает подготовку к Кубку конфедераций — первому официальному турниру команды после вылета с Евро-2016. С того момента состав изменился процентов на 70. И если в первых товарищеских матчах на игру сборной было трудно смотреть без слез, то теперь, кажется, игроки стали понимать друг друга.

Во всяком случае, на такие мысли навевает результат встречи с крепкой командой Венгрии. Уже в первом тайме россияне получили преимущество в два мяча благодаря точному удару Федора Смолова — едва ли не главной надежды болельщиков на Кубке конфедераций — и автоголу венгров. А в конце матча Дмитрий Полоз сделал счет разгромным.

Без проблем не обошлось, и самая серьезная из них — потеря Романа Зобнина, незаменимого игрока в построениях Черчесова. Полузащитник повредил крестообразные связки колена и продлил свое межсезонье примерно на пять месяцев. Он пропустит не только Кубок конфедераций, но и начало чемпионата России.

Потеря Зобнина — проблема не только сборной, но и «Спартака». Один из лидеров чемпионской команды, он провел в сезоне 29 матчей в премьер-лиге, в 28 случаях выходил в старте. Помочь Роману восстановиться пообещал тренер красно-белых Массимо Каррера. «Очень жаль парня! Но игрок не должен опускать рук. Роман знает, что мы ждем его в Тарасовке, верим в энергию и силы полузащитника. Так что все будет хорошо! Травма, к сожалению, серьезная, но я написал Зобе, что он вернется на поле еще сильнее, чем был до повреждения. И я лично буду ему в этом помогать», — рассказал специалист «Спорт-Экспрессу». Остается только пожелать успехов итальянцу и россиянину, ведь игрок уровня Зобнина на чемпионате мира сборной России очень пригодится.

С места в карьер

Глобальные перестановки произошли в «Зените». За два сезона команда не добилась никакого прогресса, и в мае полетели головы. Сначала своего поста лишился генеральный директор клуба Максима Митрофанова, а затем и главный тренер Мирчи Луческу. Митрофанова, впрочем, перевели на другую должность. Изменилась структура управления: у «Зенита» появился председатель правления и президент. Эти должности доверили Сергею Фурсенко.

Он работал в клубе с 2005 по 2008 год, видел первое чемпионство сине-бело-голубых в российской истории, а с 2010-го по 2012-й занимал пост президента Российского футбольного союза. Период правления Фурсенко в РФС официально завершился с вылетом сборной России с чемпионата Европы, хотя споры о его компетенции велись задолго до этого.

В «Зените» Фурсенко сразу принялся восстанавливать свою репутацию, назначив спортивным директором Константина Сарсанию, тоже имеющего опыт работы в питерском клубе. Он будет отвечать за трансферную политику.

Решение об отставке Луческу было принято через два дня после прихода Фурсенко. Еще через три «Зенит» обзавелся новым наставником — удовлетворить требовательную питерскую публику теперь попытается итальянец Роберто Манчини, из миланского «Интера». Специалист известен пристрастием к большим трансферам, поэтому ему и Сарсании предстоит активно поработать.

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. «Зенит» первым потряс кошельком на распродаже в «Ростове» — в Санкт-Петербург переезжают полузащитник Кристиан Нобоа и защитник Денис Терентьев. Новое руководство пообещало Манчини как минимум четыре трансфера. Ростовская распродажа связана с тем, что клуб покинул главный творец его успехов — Курбан Бердыев.

Грозные перемены

В Грозном больше нет футбольного клуба «Терек». Теперь это «Ахмат» — соответствующее решение принял руководящий совет. Президент Магомед Даудов в своем аккаунте в Instagram уже продемонстрировал новую эмблему команды, практически не отличающуюся от старой. Глава республики Рамзан Кадыров в той же социальной сети заявил, что за переименование высказывались многие болельщики команды.

Тем не менее крупнейшая фан-группа грозненского коллектива во «ВКонтакте» выступила против. Более того, болельщики даже создали петицию на платформе Change.org, которую пока подписали 133 человека. Они обвинили руководство в неуважении 59-летней истории «Терека» и пригрозили бойкотировать матчи «Ахмата». Те же настроения на форуме болельщиков.

Что ждет новый грозненский клуб? Кадыров, в честь отца которого был переименован «Терек», уверен в светлом будущем. «Клуб, носящий имя великого Ахмата-Хаджи — человека-легенды, человека, спасшего наш народ и Россию от международного терроризма, человека, отдавшего свою жизнь ради спасения миллионов чужих жизней, обязан играть в сто раз лучше, чем в предыдущие годы!» — сообщил он в Instagram.

Do you speak English?

Леонид Слуцкий speaks English, причем весьма уверенно. Неудивительно, ведь специалист готовится к старту нового этапа в своей тренерской карьере. Вот уже несколько месяцев бывший тренер сборной России изучает суровые реалии английского футбола, а претендентов на него достаточно.

Как ни странно, первым клубом, проявившим интерес к Слуцкому (по информации СМИ), стал «Челси», который в этом сезоне под руководством Антонио Конте выиграл чемпионат Англии. Хотя сам россиянин рассказывал о тесном общении с владельцем лондонцев Романом Абрамовичем, его приход в стан «аристократов» не кажется вероятным.

Зато другие варианты выглядят вполне реально. И если «Уотфорд», сумевший сохранить прописку в Премьер-лиге, сделал ставку на другого специалиста, Марко Силву, то вылетевшие из высшего дивизиона «Сандерленд» и «Халл Сити» активно ведут переговоры со Слуцким. По сообщению The Mirror, отечественный тренер подпишет контракт уже на этой неделе. Даже называется размер его заработной платы — около полумиллиона евро в год.

Перед Слуцким будет поставлена задача обеспечить выход в премьер-лигу, и для ее осуществления он вроде бы готов пригласить Сейду Думбия, с котором хорошо знаком по совместной работе в ЦСКА.

Евгений Бакин

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