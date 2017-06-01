Итальянская мода

Петербургский «Зенит», отправивший в отставку Мирчу Луческу, официально объявил о подписании контракта с титулованным итальянским тренером Роберто Манчини. Специалист будет работать с командой как минимум ближайшие три сезона. «Лента.ру» размышляет о перспективах итальянца в России, а также рассказывает о его заслугах и титулах.

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Контракт «Зенита» со специалистом предусматривает опцию продления на два года. Финансовые подробности традиционно не разглашаются, но авторитетное итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщало о 5-6 миллионах евро в год. Эта сумма не кажется заоблачной, так как Луческу, по информации СМИ, имел в Петербурге контракт на 4 миллиона за сезон.

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Официально объявлено, что одним из помощников Манчини в «Зените» станет Игорь Симутенков, в течение двух последних лет возглавлявший молодежный состав команды. Не последнюю роль в этом назначении наверняка сыграло итальянское прошлое россиянина. С 1994-го по 1999 год Симутенков выступал в Италии за «Реджану» и «Болонью».

Новоиспеченный генеральный директор «Зенита» и по совместительству бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко в интервью ТАСС прокомментировал назначение Манчини.

«Мы подписали его на очень хороших условиях. Выгоднее ли он для "Зенита", чем Луческу? Их нельзя сравнивать. Манчини перед собой ставит самые высокие задачи, о которых мы даже мечтать не можем. Он приехал побеждать. "Зенит" будет усиливать отдельные линии, трансферная политика будет точечной. Ресурсы у нас есть», — заявил Фурсенко.

Гендиректор также отметил, что клуб планирует больше рассчитывать на собственных воспитанников. По словам Фурсенко, для «Зенита» недопустимо оставаться без Лиги чемпионов.

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Титулы и регалии

Имя Манчини-футболиста ассоциируется прежде всего с «Сампдорией»: за итальянскую команду нападающий отыграл 15 лет, проведя более 500 матчей и забив больше сотни мячей. В 1991 году «блучеркьяти» при непосредственном участии форварда завоевали титул чемпиона Италии. Манчини также четыре раза выигрывал кубок страны (1985, 1988, 1989, 1994), а в 1990-м стал обладателем европейского Кубка кубков — уже несуществующего турнира.

Позже, играя за «Лацио», нападающий снова завоевал скудетто (2000), а также добавил в коллекцию два Кубка Италии (1998, 2000) и Кубок кубков (1999). Карьеру Манчини завершил в 2001 году в английском «Лестере», в 36 лет. На счету футболиста — четыре гола в 36 матчах за сборную Италии. В составе «Скуадры Адзурры» Манчини завоевывал бронзовые медали на чемпионате мира 1990 года и Евро-1988.

Практически сразу по окончании профессиональной карьеры Манчини возглавил «Фиорентину». Тренерский дебют получился не слишком удачным: во Флоренции тренер задержался всего на десять месяцев, однако успел выиграть с «фиалками» Кубок Италии. После этого получил приглашение в «Лацио», с которым работал на протяжении двух сезонов. Ему удалось в очередной раз завоевать кубок страны и вывести римский клуб в полуфинал кубка УЕФА, благодаря чему на перспективного специалиста обратили внимание в миланском «Интере».

У руля черно-синих тренер смог полностью раскрыть свой талант. Громких побед на европейской арене «Интер» добиться не смог, зато команда на несколько лет стала лидером итальянского футбола. Миланцы трижды (2006, 2007, 2008) выигрывали чемпионат страны, завоевали два Кубка Италии. Успешная работа Манчини в «Интере» привлекла внимание владельцев одного из самых богатых клубов мира — «Манчестер Сити», и специалист уехал в Англию.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

С «горожанами» итальянцу тоже не удалось прогреметь на европейской арене, однако болельщики «Сити» наверняка вспоминают Манчини добрым словом. В сезоне- 2011/2012 команда после 44-летнего перерыва стала чемпионом Англии, вырвав титул в концовке первенства у принципиального соперника — «Манчестер Юнайтед». Годом ранее «Сити» завоевал традиционный для Манчини Кубок Англии, а в 2012-м стал обладателем Суперкубка страны.

Несмотря на успехи на внутренней арене, «Манчестер Сити» при Манчини ни разу не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, да и повторить единственную победу в чемпионате не удалось, поэтому в мае 2013 года тренера отправили в отставку. После работы в Англии Манчини на протяжении одного сезона возглавлял «Галатасарай». Стамбульскому клубу удалось выиграть Кубок Турции, однако в чемпионате подопечные итальянца заняли лишь второе место, уступив титул принципиальному сопернику — «Фенербахче».

Потом случилось возвращение на два сезона в «Интер», но за это время тренеру не удалось пополнить копилку трофеев, и с августа 2016-го Манчини официально безработный. После «Манчестер Сити» карьера итальянца пошла по нисходящей. Приход в «Зенит» — шанс для Манчини переломить ситуацию и вернуться в число мировых топ-тренеров.

По следам Лучано

Оптимизма перед приходом в «Зенит» Манчини должен добавлять пример его соотечественника — Лучано Спалетти, который отработал в России пять лет (2009-2014), успев обзавестись солидной коллекцией трофеев. Два сезона подряд (2010, 2011/2012) итальянец приводил сине-бело-голубых к победе в чемпионате страны. После этого он два раза останавливался в шаге от пьедестала. «Зенит» также завоевал Кубок (2009/2010) и Суперкубок (2011) страны.

При Спалетти «Зенит» демонстрировал комбинационный атакующий футбол, который пришелся по нраву требовательной петербургской публике. Также итальянец всячески способствовал единению с болельщиками, что наглядно продемонстрировал его круг почета по стадиону с голым торсом в конце ноября (акция была приурочена к победе «Зенита» в чемпионате).

На европейской арене Спалетти не смог добиться с «Зенитом» выдающихся результатов, если не считать выход команды в 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед его соотечественником Манчини руководство питерцев наверняка поставило гораздо более амбициозные задачи в еврокубках. Да и на внутренней арене «Зенит» вряд ли устроит какое-то другое место кроме первого.