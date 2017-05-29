Поплакал и перестал

Одно из самых неизбежных и ожидаемых событий футбольного межсезонья — отставка Мирчи Луческу с поста главного тренера «Зенита» — случилась вечером в воскресенье, когда весь мир следил за слезным прощанием с Тотти. Мы же решили отдать дань уважения румынскому специалисту, который особо запомнился спартаковским болельщикам.

Когда весной 2016 года руководители «Зенита» искали нового главного тренера и в итоге выбрали Мирчу Луческу, то далеко не вся футбольное общественность это решения приняла. Тем не менее по статусу он как минимум не уступал предшественникам — португальцу Андре Виллаш-Боашу и итальянцу Лучано Спаллетти, а по количеству выигранных трофеев превосходил их заметно. Каждый год, начиная с сезона-2001/02, он завоевывал со своими клубами хотя бы один трофей, а с донецким «Шахтером» выигрывал Кубок УЕФА в 2009 году.

В «Зените» у Луческу получилось далеко не все. Третье место в чемпионате России, ранние вылеты из Кубка страны и Лиги Европы — не тот результат, на который надеялись в Санкт-Петербурге, когда подписывали с именитым специалистом контракт. Хотя первое время дела в «Зените» при Луческу шли довольно неплохо. Команда завоевала Суперкубок России и до 13-го тура в премьер-лиге делила первое место со «Спартаком», не имея ни одного поражения. Уехавшего в Китай Халка достойно заменил Жулиано. Уход Витселя и Гарая на первых порах такого же катастрофического значения не имел. Все шло замечательно, пока к концу первого круга команда, выражаясь футбольной терминологией, «поплыла».

Ключевым для «Зенита» стал матч 15-го тура в Краснодаре, который «Зенит» проиграл со счетом 1:2, пропустив два мяча в добавленное арбитром время. После той встречи Дзюба «напихал» Лодыгину еще на поле, а в раздевалке, как утверждали СМИ, завязалась драка.

Мирча Луческу Фото: Илья Смирнов / «Коммерсантъ»

Именно тогда Луческу начал делать то, благодаря чему его запомнят в России больше всего, — отчаянно жаловаться на всех и вся. Всех его фразочек вспомнить невозможно, но самые яркие в памяти остались. «Ошибки судей отняли у «Зенита» в районе восьми очков. Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями», — сказал он после 25-го тура РФПЛ, когда отставание от «Спартака» составляло восемь очков.

Очень яркую тираду Луческу выдал после предпоследнего, 29-го тура, в котором «Зенит» дома (на «Петровском», а не «Крестовском») обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. «Думаю, на нас повлияли некорректные высказывания президента РФС Виталия Мутко. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Петербургская пресса также нас постоянно критиковала, что влияло на игроков... Еще есть шансы, но если бы не та игра с "Тереком" на безобразном поле, сегодня, может, мы бы радовались участию в Лиге чемпионов», — сказал Луческу.

После публичной критики Мутко шансов на продолжение работы в России у румынского специалиста не осталось.

Уже после завершения чемпионата Луческу назвал «Спартак» самым популярным клубом России, что идет вразрез с данными ВЦИОМ, которым охотно верят в Санкт-Петербурге. «Мы отлично начали сезон. Думаю, к 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победного матча со «Спартаком» (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили мяч. Тогда и началась кампания против нас. С того момента я понял, что существует одна цель — помочь "Спартаку" выиграть чемпионат спустя 15 лет. Это самая популярная команда в российском футболе», — сказал тренер, внушив неприязнь последним сомневавшимся в его квалификации, а вместе с тем настроив против себя огромную спартаковскую торсиду.

Луческу критиковали многие, но что самое печальное для тренера — против него не стеснялись выступать сами футболисты. Когда дела у команды шли неважно, полузащитник Олег Шатов в ответ на вопрос о непопадании в стартовый состав заметил: «А тренеру и без нас хорошо!»

Позволил себе выпад в сторону Луческу и защитник Николас Ломбертс, признавшись, что румынский специалист наградил его чувством, что он не умеет играть в футбол.

«Оснований уволить Луческу было достаточно. Логически это оправданное решение. Основная причина — это результат "Зенита" в первенстве России, где команда заняла только третье место и не добилась возможности играть в Лиге чемпионов. Этого было достаточно для принятия такого решения. Тем более оно подкреплялось тем, что в основе этих результатов лежало прежде всего качество игры» — такое мнение агентству «Р-Спорт» высказал заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

Одобрил увольнение Луческу и вице-премьер Виталий Мутко, для которого «Зенит» — не чужое место. С 1997 по 2003 год бывший министр спорта занимал должность президента сине-бело-голубых.

«Акционеры клуба знают, что делают, когда принимают решения об изменениях. Мы со своей стороны нацелены, чтобы у нас было как можно больше сильных конкурентоспособных клубов. Не знаю, что не получилось у Луческу. Команда не так выглядела весь сезон. И какие-то внешние факторы, на которые он все время пытался обратить внимание, ни при чем тут», — сказал Мутко.

Роберто Манчини. На данный момент главный претендент на место главного тренера команды из Санкт-Петербурга Фото: imago sportfotodienst / Globallookpress.com

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд также поддержал отставку румынского тренера. «Это следовало сделать намного раньше. Они запоздали с этим решением. Луческу — не тренер уровня «Зенита». Он сильно уступает Адвокату, Спалетти и Виллаш-Боашу, возглавлявшим команду до него. Он слабее их в тренерском менталитете, слабее в тактической подготовке, он хуже во всем. Мне Луческу видится человеком, не уверенным в себе. Он постоянно жалуется на судейство, критикует всех, кроме себя», — сказал Рейнгольд «Ленте.ру».

Нашлись у тренера и заступники. Среди них — известный актер и болельщик санкт-петербургского клуба Михаил Боярский. «Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится. Надежда на то, что вся беда была именно в нем, пока иллюзорная. Следовало ли дать ему еще один шанс? Да, полагаю, что так. Я бы сказал ему "спасибо". И низкий поклон», — сказал артист.

Станет ли после ухода Луческу «Зениту» лучше? Ответ на этот вопрос мы получим позже, хотя уже сейчас известно имя преемника Мирчи. Им будет итальянский специалист Роберто Манчини. 26 мая об этом сообщил «Спорт-экспресс». Издание сообщает, что о грядущем назначении будет объявлено на этой неделе.

В понедельник Манчини прибыл в Питер для подписания соглашения. Если не случится ничего экстраординарного, то он станет вторым главным тренером-итальянцем в истории «Зенита». Его заслуги говорят сами за себя. 52-летний специалист становился чемпионом Италии с «Интером» (2006-2008), чемпионом Англии с «Манчестер Сити» (2012) и чемпионом Турции с «Галатасараем» (2014).