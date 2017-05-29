Спорт
 
Последние новости
В результате урагана в Москве погибли четыре человека
Главный герой «Стрелы» довел до экстаза ведущих спортивного телешоу
В ДНР сообщили о гибели десяти бойцов «Азова» от дружественного огня
Выезд из подмосковной резиденции Медведева заблокировала упавшая сосна
Intel выпустит 18-ядерный процессор
Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата
После вечеринки австралиец обнаружил себя на сделанном полицией селфи
Популярные новости
Певицу МакSим экстренно госпитализировали на отдыхе в Турции
Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата
Intel выпустит 18-ядерный процессор
Советник Порошенко раскрыл характеристики новейшей украинской ракеты
После вечеринки австралиец обнаружил себя на сделанном полицией селфи
Путин узнал об истории с задержанием в Москве читавшего «Гамлета» мальчика
Упавшее дерево преградило дорогу аэроэкспрессам во Внуково

Поплакал и перестал

Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»

Перейти в «Мою Ленту»
Мирча Луческу
Мирча Луческу
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Одно из самых неизбежных и ожидаемых событий футбольного межсезонья — отставка Мирчи Луческу с поста главного тренера «Зенита» — случилась вечером в воскресенье, когда весь мир следил за слезным прощанием с Тотти. Мы же решили отдать дань уважения румынскому специалисту, который особо запомнился спартаковским болельщикам.

Когда весной 2016 года руководители «Зенита» искали нового главного тренера и в итоге выбрали Мирчу Луческу, то далеко не вся футбольное общественность это решения приняла. Тем не менее по статусу он как минимум не уступал предшественникам — португальцу Андре Виллаш-Боашу и итальянцу Лучано Спаллетти, а по количеству выигранных трофеев превосходил их заметно. Каждый год, начиная с сезона-2001/02, он завоевывал со своими клубами хотя бы один трофей, а с донецким «Шахтером» выигрывал Кубок УЕФА в 2009 году.

В «Зените» у Луческу получилось далеко не все. Третье место в чемпионате России, ранние вылеты из Кубка страны и Лиги Европы — не тот результат, на который надеялись в Санкт-Петербурге, когда подписывали с именитым специалистом контракт. Хотя первое время дела в «Зените» при Луческу шли довольно неплохо. Команда завоевала Суперкубок России и до 13-го тура в премьер-лиге делила первое место со «Спартаком», не имея ни одного поражения. Уехавшего в Китай Халка достойно заменил Жулиано. Уход Витселя и Гарая на первых порах такого же катастрофического значения не имел. Все шло замечательно, пока к концу первого круга команда, выражаясь футбольной терминологией, «поплыла».

Ключевым для «Зенита» стал матч 15-го тура в Краснодаре, который «Зенит» проиграл со счетом 1:2, пропустив два мяча в добавленное арбитром время. После той встречи Дзюба «напихал» Лодыгину еще на поле, а в раздевалке, как утверждали СМИ, завязалась драка.

Именно тогда Луческу начал делать то, благодаря чему его запомнят в России больше всего, — отчаянно жаловаться на всех и вся. Всех его фразочек вспомнить невозможно, но самые яркие в памяти остались. «Ошибки судей отняли у «Зенита» в районе восьми очков. Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями», — сказал он после 25-го тура РФПЛ, когда отставание от «Спартака» составляло восемь очков.

Очень яркую тираду Луческу выдал после предпоследнего, 29-го тура, в котором «Зенит» дома (на «Петровском», а не «Крестовском») обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. «Думаю, на нас повлияли некорректные высказывания президента РФС Виталия Мутко. Такое впечатление, что он дал знак против «Зенита». Петербургская пресса также нас постоянно критиковала, что влияло на игроков... Еще есть шансы, но если бы не та игра с "Тереком" на безобразном поле, сегодня, может, мы бы радовались участию в Лиге чемпионов», — сказал Луческу.

После публичной критики Мутко шансов на продолжение работы в России у румынского специалиста не осталось.

Уже после завершения чемпионата Луческу назвал «Спартак» самым популярным клубом России, что идет вразрез с данными ВЦИОМ, которым охотно верят в Санкт-Петербурге. «Мы отлично начали сезон. Думаю, к 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победного матча со «Спартаком» (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, после чего мы забили мяч. Тогда и началась кампания против нас. С того момента я понял, что существует одна цель — помочь "Спартаку" выиграть чемпионат спустя 15 лет. Это самая популярная команда в российском футболе», — сказал тренер, внушив неприязнь последним сомневавшимся в его квалификации, а вместе с тем настроив против себя огромную спартаковскую торсиду.

Луческу критиковали многие, но что самое печальное для тренера — против него не стеснялись выступать сами футболисты. Когда дела у команды шли неважно, полузащитник Олег Шатов в ответ на вопрос о непопадании в стартовый состав заметил: «А тренеру и без нас хорошо!»

Позволил себе выпад в сторону Луческу и защитник Николас Ломбертс, признавшись, что румынский специалист наградил его чувством, что он не умеет играть в футбол.

«Оснований уволить Луческу было достаточно. Логически это оправданное решение. Основная причина — это результат "Зенита" в первенстве России, где команда заняла только третье место и не добилась возможности играть в Лиге чемпионов. Этого было достаточно для принятия такого решения. Тем более оно подкреплялось тем, что в основе этих результатов лежало прежде всего качество игры» — такое мнение агентству «Р-Спорт» высказал заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец.

Одобрил увольнение Луческу и вице-премьер Виталий Мутко, для которого «Зенит» — не чужое место. С 1997 по 2003 год бывший министр спорта занимал должность президента сине-бело-голубых.

«Акционеры клуба знают, что делают, когда принимают решения об изменениях. Мы со своей стороны нацелены, чтобы у нас было как можно больше сильных конкурентоспособных клубов. Не знаю, что не получилось у Луческу. Команда не так выглядела весь сезон. И какие-то внешние факторы, на которые он все время пытался обратить внимание, ни при чем тут», — сказал Мутко.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд также поддержал отставку румынского тренера. «Это следовало сделать намного раньше. Они запоздали с этим решением. Луческу — не тренер уровня «Зенита». Он сильно уступает Адвокату, Спалетти и Виллаш-Боашу, возглавлявшим команду до него. Он слабее их в тренерском менталитете, слабее в тактической подготовке, он хуже во всем. Мне Луческу видится человеком, не уверенным в себе. Он постоянно жалуется на судейство, критикует всех, кроме себя», — сказал Рейнгольд «Ленте.ру».

Нашлись у тренера и заступники. Среди них — известный актер и болельщик санкт-петербургского клуба Михаил Боярский. «Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится. Надежда на то, что вся беда была именно в нем, пока иллюзорная. Следовало ли дать ему еще один шанс? Да, полагаю, что так. Я бы сказал ему "спасибо". И низкий поклон», — сказал артист.

Станет ли после ухода Луческу «Зениту» лучше? Ответ на этот вопрос мы получим позже, хотя уже сейчас известно имя преемника Мирчи. Им будет итальянский специалист Роберто Манчини. 26 мая об этом сообщил «Спорт-экспресс». Издание сообщает, что о грядущем назначении будет объявлено на этой неделе.

В понедельник Манчини прибыл в Питер для подписания соглашения. Если не случится ничего экстраординарного, то он станет вторым главным тренером-итальянцем в истории «Зенита». Его заслуги говорят сами за себя. 52-летний специалист становился чемпионом Италии с «Интером» (2006-2008), чемпионом Англии с «Манчестер Сити» (2012) и чемпионом Турции с «Галатасараем» (2014).

Михаил Потапов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
09:49 Сегодня
Франческо Тотти

Замыкая круг

Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
15:28 Сегодня

Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года

01:19 20 мая 2017

СМИ рассказали о желании Усманова купить 67-процентную долю «Арсенала»

12:46 Сегодня

СМИ назвали зарплату Манчини в «Зените»

Спорт
 — 
12:39 26 мая 2017
Ульяна Тригубчак

«Пока не могу преодолеть стеснительность»

Девушка из группы поддержки «Салавата Юлаева» о самосовершенствовании и КХЛ
13:51 Сегодня

Украинский прыгун с шестом побил рекорд Бубки

12:36 22 мая 2017

Из-за поломки ворот на поле тульского «Арсенала» вылилось шесть тонн тосола

11:13 Сегодня

Мужчина на дроне доставил мяч для финала Кубка Португалии по футболу

Спорт
 — 
14:41 25 мая 2017

Тройной Жозе

Голы, странные пенальти, курьезы и травмы завершившейся Лиги Европы — видео
12:03 Сегодня

Россиянин Брутт признан самым активным гонщиком многодневки «Джиро д'Италия»

09:28 22 мая 2017

Шарапова поднялась на 38 мест в рейтинге WTA

09:35 Сегодня

Боец UFC сделал девушке предложение на ринге после победы нокаутом

Россия
Где ж русский дух?
Всеславянский съезд решает, как снова сделать Русь великой
Матвиенко выступила против чрезмерных требований безопасности в детских лагерях
Убей меня нежно
Как распознать психопата внутри собственной семьи и что с этим делать
Следователи связали смерть троих подростков в Москве с наркотиками
Путин узнал об истории с задержанием в Москве читавшего «Гамлета» мальчика
Оттенки красного
Зачем коммунисты России воюют друг с другом
Членов КПРФ обязали выучить заветы Маркса и Ленина
Все материалы
Мир
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
«Ближние соседи важнее дальних гегемонов»
Александр Ломанов о приоритетах внешней и внутренней политики Китая
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Пятеро задержанных в Польше за драку россиян отпущены на свободу
Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата
The library at Holland House in Kensington, London, extensively damaged by a Molotov 'Breadbasket' fire bombВзорвать Британию
Соединенное Королевство уже 48 лет ведет необъявленную войну с бомбистами
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Светлана ЛободаОни допоются!
Почему украинские артисты выступают на родине с риском для здоровья
В Киеве предложили легализовать тайные тюрьмы СБУ
В ДНР сообщили о гибели десяти бойцов «Азова» от дружественного огня
Лукашенко предложил показать на параде «не зря съеденный военный хлеб»
Советник Порошенко раскрыл характеристики новейшей украинской ракеты
Чубаров уверовал в возвращение Крыма Украине при своей жизни
Во Львове констатировали провал весеннего призыва в ВСУ
Все материалы
Финансы
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Александр Аузан: Налог на рост
Что превращает «нахлебников» в граждан
Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин и Юрий Трутнев Кабаны с рублем
Ралли вице-премьеров: какие ориентиры дают руководители правительства
США нарастили количество буровых для добычи сланцевой нефти
Большинство россиян признались в отсутствии сбережений
В «Югре» опровергли получение предписания ЦБ о досоздании резервов
Кудрин назвал условие роста пенсий на треть
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
Тьма египетская
Как Арабская Республика борется с дефицитом электричества
Систематические ошибки
Юристы и эксперты усомнились в выводах АФК «Система»
«Почта России» нашла 80 процентов очень довольных клиентов
Citroen отзовет 30 тысяч автомобилей в России
Мантуров понадеялся на продажу тысячи самолетов МС-21 за 20 лет
«МегаФон» предложил клиентам уникальный тариф «Включайся!»
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» ведет огоньПоследний отсчет
До старта новой госпрограммы вооружений остаются месяцы
Юнармейцы поиграли в радиоуправляемые танки в парке «Патриот»
Осужденный за госизмену ученый Лапыгин попросил о помиловании
Военные назвали сроки начала поставок в войска установок «Коалиция-СВ»
Участнику акции 26 марта продлили арест на полгода
Все материалы
Наука и техника
Вид на Лич, Драург и Полтергейст со стороны Фобетора (в представлении художника)На линии смерти
На Полтергейсте допустили существование жизни
В радиоактивный пепел
США оказались на грани ядерной катастрофы
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
В Узбекистане запретили GTA, The Sims и несуществующую Left 4 Dead 3
Партнеры Apple подтвердили слухи об iPhone 8
Названа стоимость и сроки создания стартового стола для «Ангары» на Восточном
Индия испытает ракету для пилотируемых полетов в космос
Все материалы
Спорт
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Чемпиона России по спортивной ходьбе дисквалифицировали на четыре года
Тройной Жозе
Голы, странные пенальти, курьезы и травмы завершившейся Лиги Европы — видео
СМИ назвали зарплату Манчини в «Зените»
Украинский прыгун с шестом побил рекорд Бубки
Мужчина на дроне доставил мяч для финала Кубка Португалии по футболу
Все материалы
Культура
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
Страшно жить без воздуха
Канны-2017. День 11, последний: киллер с молотком и любовные страдания
Закрытая вечеринка
В Каннах завершился 70-й кинофестиваль
Певицу МакSим экстренно госпитализировали на отдыхе в Турции
Вышел трейлер российского фильма-катастрофы «Салют-7»
Умер основатель севастопольского театра танца Вадим Елизаров
Объявлены финалисты премии «Большая книга»
Все материалы
Интернет и СМИ
Хакер, который смог
Американец сбежал от произвола ФБР и стал самым успешным пиратом современности
Самоубийственные аресты
За борьбой с «группами смерти» может стоять конфликт в силовых структурах
Бей, души, убивай
Социальные сети не просто следят за нашими чувствами, они управляют ими
В США назвали вероятную национальную принадлежность авторов WannaCry
Одинокий пикет седого дедушки с плакатом превратили в мем
Загадка про матерей и дочерей поставила пользователей сети в тупик
Фонд «Дар» пригрозил газете «Собеседник» судом
Все материалы
Ценности
Ford RancheroАвстралийская химера
Самые стильные авто для перевозки жены и поросят
Кто людям помогает
Спецодежда каннских борцов со СПИДом
Корейцы предложили женщинам маски-антидепрессанты
Создан защищающий от старения крем на основе биотехнологий
Москвичи выстроились в очередь на вход в новый H&M
Коже москвичек придадут эффект сияния
Ранкин заставил модель с чемоданом сесть на шпагат
Все материалы
Путешествия
Королевство вина и замков
Куда съездить и что посмотреть в Кастилии-Леоне
«Если хочешь выпить — это стоит денег»
Автор тренингов для стюардесс — о том, как угодить всем пассажирам
Российские туристы назвали путешествия способом борьбы с нетерпимостью
Посадку пассажирского самолета на одном двигателе сняли на видео
«Вим-Авиа» назвала причину массовой задержки рейсов
Турист из Магадана и тайка погибли после ДТП со скутером на Пхукете
В Домодедово прокомментировали бунт туристов в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Не лайкай всуе
10 заповедей самой вредной для психики социальной сети в мире
Гибче надо быть
Мобилити-трейнинг — модная тренировка для тех, кто не достает пальцами до пола
Трехметровая акула запрыгнула в лодку австралийского рыбака
Полицейские застрелили полюбившегося финнам лосенка Дурашку
43-летняя Хайди Клум снялась обнаженной
Спасенной от морского льва девочке прописали антибиотики
Все материалы
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
Паровые танки
Пять увлекательных попыток построить паровую технику для войны
Ноги вверх!
Как устроен и чем полезен адаптивный круиз-контроль
15 машин на реактивной тяге
90-летняя история автомобилей с двигателями от самолетов и ракет
24-летний Porsche 911 без пробега продали за 2 миллиона евро
Обновленный Toyota Land Cruiser Prado показали в Instagram
Rolls-Royce сделал самую дорогую новую машину в мире
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы