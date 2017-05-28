Боярский прокомментировал увольнение Луческу из «Зенита»

Румынский специалист Мирча Луческу заслуживал второго шанса в «Зените». Такое мнение высказал актер и болельщик санкт-петербургского клуба Михаил Боярский. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается творческого потенциала Луческу, я в нем никогда не сомневался... Будет печально, если после смены Луческу ничего не изменится. Надежда на то, что вся беда была именно в нем, пока иллюзорная. Следовало ли дать ему еще один шанс? Да, полагаю, что так. Я бы сказал ему "спасибо". И низкий поклон», — сказал Боярский.

Об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера Зенита стало известно в воскресенье, 28 мая. Под руководством 71-летнего специалиста «Зенит» занял третье место в российской премьер-лиге и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Луческу возглавил клуб летом 2016 года.

26 мая сообщалось, что «Зенит» назначил Сергея Фурсенко генеральным директором вместо Максима Митрофанова.