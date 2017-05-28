«Зенит» отправил в отставку главного тренера

Румынский специалист Мирча Луческу покинул пост главного тренера ФК «Зенит». Об этом сообщается на сайте санкт-петербургского клуба.

«"Зенит" благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Под руководством 71-летнего Луческу «Зенит» занял третье место в российской премьер-лиге и не сумел выйти в Лигу чемпионов. Специалист возглавил клуб летом 2016 года.

26 мая сообщалось, что основным претендентом на должность нового главного тренера «Зенита» является итальянец Роберто Манчини, ныне безработный.