СМИ назвали основного кандидата на пост тренера «Зенита»

В санкт-петербургском «Зените» намерены отправить в отставку главного тренера Мирчу Луческу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, 71-летний румынский специалист останется в клубе только в том случае, если руководству не удастся договориться ни с одним из кандидатов. Основным претендентом на должность главного тренера «Зенита» является итальянец Роберто Манчини, ныне безработный.

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52-летний итальянец становился чемпионом Италии с «Интером» (2006-2008), чемпионом Англии с «Манчестер Сити» (2012) и чемпионом Турции с «Галатасараем» (2014).

Под руководством Луческу «Зенит» занял третье место в российской премьер-лиге и не сумел выйти в Лигу чемпионов.