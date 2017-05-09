В футбольной сборной Нидерландов назвали нового главного тренера

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возглавил национальную команду Нидерландов. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Помощником Адвоката станет Руд Гуллит, который в 2011 году занимал должность главного тренера грозненского «Терека». Контракт рассчитан до лета 2018 года. Перед тренерским штабом ставится задача квалифицироваться на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

В настоящее время Адвокат тренирует турецкий «Фенербахче». Контракт 69-летнего специалиста с клубом истекает 1 июня 2017 года.

Под руководством Адвоката сборная России вышла на Евро-2012, но не сумела преодолеть там групповой этап. В 2002-2004 годах Дик Адвокат возглавлял команду Нидерландов, с которой дошел до полуфинала Евро-2004.