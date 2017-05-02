Три клуба РФПЛ выступили за введение видеоповторов в матчах лиги

ФК «Краснодар» выступил за введение видеоповторов в матчах российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Заявление было опубликовано во вторник, 2 мая, на сайте команды. С аналогичными предложениям выступили «Уфа» и «Томь».

«Руководитель Российского футбольного союза (РФС), руководитель судейского комитета и руководитель РФПЛ пообещали нам, что в новом сезоне рассмотрят вопрос о введении видеоповторов на домашних матчах "Краснодара". Мы готовы стать первыми. Люди, которые хотят, чтобы судьи продолжали влиять на результаты матчей, убивают футбол», — говорится в заявлении.

«Краснодар» также призвал отказаться от практики, при которой российские клубы оказывают влияние на судей. «Мы твердо убеждены, что судьи и подковерные дельцы от футбола не должны своими действиями перечеркивать ожидания десятков тысяч болельщиков», — говорится в тексте.

По информации ТАСС, к введению видеоповторов в РФПЛ также призвали «Уфа» и «Томь».

26 апреля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил, что на чемпионате мира 2018 года в России будут использоваться видеоповторы. Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет функционировать и на Кубке Конфедераций-2017.

14 декабря 2016 года футбольный судья впервые назначил пенальти благодаря видеоповтору.