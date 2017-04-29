Мутко объявил о полной готовности России к Кубку конфедераций

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что страна полностью готова к проведению Кубка конфедераций-2017. Его слова в субботу, 29 апреля, передает «Интерфакс».

«Россия абсолютно готова, готовы стадионы, инфраструктура размещения, идет активная фаза реализации билетов, в городах проведения турнира открыты билетные центры, я уверен, что этот праздник футбола подарит много удовольствия болельщикам», — сказал Мутко.

Чиновник выразил уверенность, что гости турнира увидят «открытую, свободную Россию», а сами соревнования пройдут на самом высоком уровне.

27 апреля стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) решила обойтись без российских арбитров на матчах Кубка конфедераций. Кроме того, на турнире будет использоваться система видеоповторов.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах (Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи). Сборная России выступит в группе А, где встретится с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.