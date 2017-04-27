ФИФА решила обойтись без российских судей на Кубке конфедераций-2017

Международная федерация футбола (ФИФА) не включила российских арбитров в список судей, которые будут работать на матчах Кубка конфедераций-2017. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

К работе на турнире привлекут девять бригад. Три из них представляют Европу (Сербия, Словения, Италия), по две — Южную Америку (Колумбия, Аргентина) и Азию (Иран, Саудовская Аравия). По одной бригаде судей приедет из Африки (Сенегал) и Северной Америки (США).

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На Кубке конфедераций также будет использоваться система видеоповторов. Помощники главного арбитра будут находиться в комнате видеооператоров, где получат доступ к записям со всех камер. Это позволит им сообщать судье информацию, которая поможет исправить ошибки в ситуациях, влияющих на исход матча.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где ее соперниками будут команды Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.