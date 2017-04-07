СМИ сообщили о гниении газона на «Зенит-Арене»

Газон на стадионе «Зенит-Арена» пришел в непригодное для игры состояние. Об этом сообщает Regnum.

По информации портала, трава начала подгнивать из-за неправильного использования системы искусственной инсоляции. Искусственное освещение в течение месяца включали ночью, когда этого делать было нельзя, вместо того чтобы включать лампы на четыре часа днем.

Отмечается, что шансы на восстановление газона к 23 апреля, когда «Зенит» должен принять на «Крестовском» екатеринбургский «Урал», минимальны и рабочим придется пересеивать траву (портал Regnum указывает дату 23 апреля, но по официальным данным первый матч Российской футбольной премьер-лиги должен состояться 22 апреля — прим. «Ленты.ру»).

23 марта сообщалось, что стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций — 2017.

Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство объекта началось в 2007 году.

Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.

Вместимость «Зенит-Арены» составляет 67,8 тысячи зрителей. При проведении концертов это число увеличивается до 80 тысяч человек.