Стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет доработан после Кубка конфедераций — 2017 по футболу. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Петербурга».

Таким образом, в сезоне-2017/18 «Зенит» будет играть на стадионе «Петровский».

Футбольная арена на Крестовском острове была сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Первые матчи должны пройти в конце марта — начале апреля. Строительство объекта началось в 2007 году.

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Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — 2018, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.

Вместимость «Зенит-Арены» составляет 67,8 тысячи зрителей. При проведении концертов увеличивается до 80 тысяч человек.