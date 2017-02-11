Первое мероприятие на стадионе «Зенит-Арена» посетят 10 тысяч петербуржцев

Первое мероприятие на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге пройдет в субботу, 11 февраля. Его посетят 10 тысяч жителей города. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие носит название «Первый посетитель». Петербуржцы получат возможность убедиться в готовности стадиона к приему крупных спортивных событий. Для зрителей подготовлена развлекательная программа, в частности, на празднике выступят роллеры, райдеры, танцоры, музыканты и девушки-чирлидерши. Также посетителей ожидает мото-шоу.

Гостем мероприятия станет бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малофеев, а ведущим стал шоумен Михаил Шац.

26 декабря 2016 года компания «Метрострой», генподрядчик строительства арены, объявила об окончании строительных работ. Стадион на Крестовском острове может принять 67,8 тысячи зрителей, а при проведении концертов вместимость увеличивается до 80 тысяч человек.

Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь матчей чемпионата мира-2018, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.