Подрядчик заявил о завершении строительства стадиона «Зенита»

На новом стадионе «Зенита» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге завершены строительные работы. Об этом в Twitter сообщила Екатерина Гигиняк, глава службы по связям с общественностью компании «Метрострой», генподрядчика строительства арены.

По словам Гигиняк, соответствующие документы будут подписаны в понедельник, 26 декабря.

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В среду, 21 декабря, сообщалось, что окончательная стоимость возведения объекта составила 41 миллиард рублей.

В конце ноября президент России Владимир Путин назвал проблемы со строительством арены «печальной историей». Стадион возводят с 2007 года. С тех пор стоимость работ неоднократно пересматривалась в сторону увеличения, а сроки сдачи объекта переносились.

На стадионе «Зенита» пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира 2018 года.