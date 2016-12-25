Миллер посчитал «Зенит» самым любимым в России клубом

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал санкт-петербургский «Зенит» самым любимым клубом России. Его слова приводит официальный сайт команды.

Говоря о достижениях «Зенита» в последние 10 лет, он отметил, что клуб «выиграл все национальные трофеи и европейские, кроме кубка Лиги чемпионов».

«И конечно же, важно то, что "Зенит" сегодня самый любимый клуб в России. 15 миллионов человек в нашей стране говорят: "Мы болеем за команду, мы болеем за "Зенит", мы болеем за страну"», — рассказал Миллер, подчеркнув, что клуб способен развиваться без финансирования «Газпрома».

«Мы создали основу и базис для дальнейшего развития клуба. Это очень важно. Клуб в текущий период времени имеет очень высокий уровень доходов, он прибыльный, и, без сомнения, это хорошая основа для дальнейшего развития», — заявил Миллер.

В турнирной таблице РФПЛ «Зенит» занимает второе место. После 17 туров команда набрала 35 очков, одержав десять побед, пять раз сыграв вничью и потерпев два поражения. От лидирующего «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на пять очков.