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Китайский клуб предложил 25 миллионов евро за футболиста «Зенита»

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Аксель Витсель (справа)
Аксель Витсель (справа)

Китайский клуб «Шанхай СИПГ» готов приобрести полузащитника петербургского «Зенита» Акселя Витселя за 25 миллионов евро (26,1 миллиона долларов). Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает calciomercato.com.

По информации итальянского портала, клубы уже достигли принципиальной договоренности. Изначально «Шанхай» предложил 27-летнему хавбеку зарплату 12 миллионов евро (12,5 миллиона долларов) в год, но тот ответил отказом. Переговоры продолжаются.

Сообщалось, что сине-бело-голубые планировали выручить за полузащитника 10 миллионов евро. Основным претендентом на игрока назывался туринский «Ювентус», однако 22 декабря появилась информация, что переговоры зашли в тупик.

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году из португальской «Бенфики» за 40 миллионов евро. В данный момент бельгиец — самый дорогой футболист «Зенита», его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

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