Переговоры о трансфере самого дорогого игрока «Зенита» в «Ювентус» зашли в тупик

Генеральный менеджер туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал о ходе переговоров с петербургским «Зенитом» о покупке полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя. Об этом сообщает Calciomercato.com.

«Зимой трудно найти игроков, которые находятся на уровне "Ювентуса" и доступны для трансфера. Витсель? В настоящее время переговоры зашли в тупик. Его контракт истекает в июне, и у нас есть еще пять месяцев», — заявил Маротта.

Туринский клуб не смог приобрести 27-летнего Витселя этим летом. Кроме того, игроком интересовались итальянские «Наполи», «Рома» и «Милан», а также английские «Челси», «Тоттенхэм» и «Эвертон».

Витсель — самый дорогой футболист «Зенита». По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за петербургский клуб 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.