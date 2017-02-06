Правительство России увеличило расходы на ЧМ по футболу на 19 миллиардов

Правительство России утвердило поправки в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает «Интерфакс».

Расходы на проведение турнира возросли на 19 миллиардов рублей — с 619,6 до 638,8 миллиарда. Отмечается, что недостающие средства будут выделены из федерального бюджета.

В общей сложности расходы регионов на чемпионат мира составляют 92,2 миллиарда рублей, а федерального бюджета — 350,4. Еще 196,2 миллиарда — частные инвестиции со стороны юридических лиц.

27 января в Российском футбольном союзе (РФС) пообещали триумфально провести чемпионат мира 2018 года.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.