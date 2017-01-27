В РФС пообещали триумфально провести чемпионат мира 2018 года

Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира по футболу 2018 года пройдут в спокойной обстановке. Об этом рассказал председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин, его слова приводит «Советский спорт».

«Прекрасно понимаю, что в Европе и Америке на нас смотрят под большим увеличительным стеклом, ищут каждую соринку, не замечая, что у самих бревно в глазу. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы и Кубок конфедераций, и чемпионат мира прошли не просто гладко, а триумфально», — заявил Маркин.

10 января президент РФС Виталий Мутко рассказал, что подготовка к чемпионату мира 2018 года впервые в истории Международной федерации футбола (ФИФА) проходит без острых проблем.

Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.